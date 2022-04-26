Вибухи у невизнаному Придністров'ї Майя Санду пояснила внутрішнім з'ясуванням взаємин

Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту, заявила президентка.

Вибухи біля Придністров'я пов'язані з "напруженістю між різними силами" невизнаної "республіки" .

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду за підсумками засідання Вищої ради безпеки.

"Наш аналіз говорить про те, що існує напруженість між різними силами всередині Придністров'я, зацікавленими у дестабілізації ситуації. Цей факт робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови", - цитує Санду News Maker.

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За словами президентки, влада країни засуджує будь-які провокації та спроби "залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні".

Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту, заявила вона.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося про вибухи у Тирасполі.

Сьогодні, 26 квітня, повідомлялося, що у невизнаному Придністров'ї підірвали дві вежі зв'язку.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що Росія посилює провокації в окупованому Придністров'ї.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

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