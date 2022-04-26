Вибухи у невизнаному Придністров'ї Майя Санду пояснила внутрішнім з'ясуванням взаємин

Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту, заявила президентка.
Вибухи біля Придністров'я пов'язані з "напруженістю між різними силами" невизнаної "республіки" .
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду за підсумками засідання Вищої ради безпеки.
"Наш аналіз говорить про те, що існує напруженість між різними силами всередині Придністров'я, зацікавленими у дестабілізації ситуації. Цей факт робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови", - цитує Санду News Maker.
За словами президентки, влада країни засуджує будь-які провокації та спроби "залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні".
Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту, заявила вона.
Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.
Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося про вибухи у Тирасполі.
Сьогодні, 26 квітня, повідомлялося, що у невизнаному Придністров'ї підірвали дві вежі зв'язку.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що Росія посилює провокації в окупованому Придністров'ї.
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