Вибухи у Пшеводуві: поліція Польщі оприлюднила нову світлину з місця падіння ракет

Польський Пшеводув тепер у центрі уваги всього світу.

Поліція Польщі оприлюднила ще одну світлину з місця падіння ракет у Пшеводуві біля кордону з Україною.

Відповідну світлину польська поліція опублікувала у Twitter.

"У селищі Пшеводув, де стався вибух, поліцейські та кримінальне бюро спільно з іншими службами детально з'ясовують обставини події та збирають докази", - йдеться у повідомленні поліції.

Варто зазначити, що на світлині місце падіння ракет оглядають експерти у спеціальних захисних костюмах.

W #Przewodów, gdzie doszło do wybuchu policjanci od początku zdarzenia zabezpieczają teren. Policyjni eksperci m. in. z @CBSPolicji, #CLKP, Biura Kryminalnego @PolskaPolicja wspólnie z innymi służbami szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zabezpieczają dowody. pic.twitter.com/ohBP0rT4u7 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2022

Нагадаємо, у польському місті Пшеводув у Люблінському воєводстві біля кордону з Україною 15 листопада під час масованої атаки РФ стався вибух, внаслідок чого загинуло двоє людей. Польські ЗМІ повідомляють, що причиною могли стати російські ракети. Президент Польщі Анджей Дуда також 15 листопада припустив, що "швидше за все, це була ракета російського виробництва".

Водночас президент США Джо Байден був дуже стриманим у заявах і зазначив, що ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з російської території. Згодом в польських та світових ЗМІ з'являється версія, що ракета, яка впала у Польщі, могла бути запущена українською ППО.

За даними CNN, літак НАТО, який під час атаки був у повітряному просторі Польщі, зафіксував, як саме летіла ця ракета. Однак розвідники цю інформацію поки що не оприлюднюють, оскільки триває розслідування.

Через вибух Варшава викликала для пояснень російського посла, а Анджей Дуда заявив, що його країна імовірно задіє четверту статтю Статуту НАТО. Вона передбачає початок консультацій всередині Альянсу з приводу загрози, яка непокоїть одну з країн-членів.

Після чого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що проведе 16 листопада зустріч Північноатлантичної ради у зв’язку із вибухами в Польщі.

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