Вибухи в Керченській протоці: дрони протаранили російський танкер (фото, відео)

Екіпаж судна повідомив, що через удар танкер більше не може самостійно переміщатися.
У ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки лунали вибухи: спершу через загрозу атаки російські окупанти перекрили рух Керченським мостом, а пізніше Телеграм-канали повідомили, що внаслідок атаки надводних дронів пошкоджений танкер SIG під прапором РФ, який перебуває під санкціями США.
Про всі подробиці атаки пише ТСН.ua
Після того, як у соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи поблизу Керченського (Кримського) мосту й коментарі стривожених мешканців Криму, які їх чули, радник "очільника" Криму Олег Крючков повідомив, що вибухів безпосередньо в районі мосту не було.
Згодом Крючков прокоментував інформацію про вибухи в районі Кримського мосту у своєму Telegram-каналі та закликав "не нагнітати".
З його слів, "гучні звуки", які чули жителі Керчі, не мають стосунку до Кримського мосту. Колаборант також додав, що не може коментувати "ситуацію в Чорному морі та протоці".
А пропагандисти з посиланням на представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, що в Керченській протоці нібито було знищено три морські дрони.
У російському Telegram-каналі "Осторожно новости" заявили, що російський танкер Sig пошкоджено морським дроном. Повідомлялося, що машинне відділення було затоплено, а саме судно не може самостійно переміщатися.
Пізніше російський Telegram-канал Mahs повідомив із посиланням на морський рятувально-координаційний центр, що до пошкодженого танкера прибули два буксири, вирішується питання про транспортування судна.
Деякі Телеграм-канали також оприлюднили запис нібито переговори моряків танкера SIG. Вони кажуть, що в результаті атаки затоплено машинне відділення судна й відтак танкер більше не може рухатися самостійно, без буксира.
Також моряки повідомляють, що танкер ішов порожній, без нафти. Він внаслідок затоплення до рівня ватерлінії утворився крен на 1-2 градуси. До місця події вирушила група рятувальників із Новоросійська. Станом на 2 годину ночі рятувати SIG прибули два буксири.
Відомо, що танкер SIG внесений до санкційних списків США за те, що доправляв авіаційне паливо з Криму до Сирії.
Нагадаємо, морські дрони атакували базу флоту РФ - пошкоджено десантний корабель.
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