Вибухи в Керченській протоці: дрони протаранили російський танкер (фото, відео)

Екіпаж судна повідомив, що через удар танкер більше не може самостійно переміщатися.

У ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки лунали вибухи: спершу через загрозу атаки російські окупанти перекрили рух Керченським мостом, а пізніше Телеграм-канали повідомили, що внаслідок атаки надводних дронів пошкоджений танкер SIG під прапором РФ, який перебуває під санкціями США.

Про всі подробиці атаки пише ТСН.ua

Після того, як у соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи поблизу Керченського (Кримського) мосту й коментарі стривожених мешканців Криму, які їх чули, радник "очільника" Криму Олег Крючков повідомив, що вибухів безпосередньо в районі мосту не було.

Згодом Крючков прокоментував інформацію про вибухи в районі Кримського мосту у своєму Telegram-каналі та закликав "не нагнітати".

З його слів, "гучні звуки", які чули жителі Керчі, не мають стосунку до Кримського мосту. Колаборант також додав, що не може коментувати "ситуацію в Чорному морі та протоці".

А пропагандисти з посиланням на представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, що в Керченській протоці нібито було знищено три морські дрони.

У російському Telegram-каналі "Осторожно новости" заявили, що російський танкер Sig пошкоджено морським дроном. Повідомлялося, що машинне відділення було затоплено, а саме судно не може самостійно переміщатися.

Пошкоджений танкер

Пізніше російський Telegram-канал Mahs повідомив із посиланням на морський рятувально-координаційний центр, що до пошкодженого танкера прибули два буксири, вирішується питання про транспортування судна.

Деякі Телеграм-канали також оприлюднили запис нібито переговори моряків танкера SIG. Вони кажуть, що в результаті атаки затоплено машинне відділення судна й відтак танкер більше не може рухатися самостійно, без буксира.

Момент удару дроном по російському танкеру SIG

Також моряки повідомляють, що танкер ішов порожній, без нафти. Він внаслідок затоплення до рівня ватерлінії утворився крен на 1-2 градуси. До місця події вирушила група рятувальників із Новоросійська. Станом на 2 годину ночі рятувати SIG прибули два буксири.

Відомо, що танкер SIG внесений до санкційних списків США за те, що доправляв авіаційне паливо з Криму до Сирії.

Нагадаємо, морські дрони атакували базу флоту РФ - пошкоджено десантний корабель.

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