Вибухи в Росії: Міноборони поскаржилось на атаки у двох областях

У ніч проти 22 лютого дві російські області нібито атакували безпілотники та ракета. Працювала ППО.

Про це пише Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом та переобладнаною для ураження наземних цілей зенітною ракетою С-200 по об'єктах на території Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила безпілотник над територією Брянської області, а ракету – над територією Ростовської області.

Нагадаємо, 13 лютого,в Росії загорівся завод, на якому виробляють літаки МіГ. Згодом у Мережі з’явилося відео пожежі. В МНС Росії заявили, що ліквідовано начебто "відкрите горіння сміття", не згадавши про завод МіГ.

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