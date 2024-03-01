Вибухи в російському Дзержинську: дрони атакували завод, що виробляє вибухівку

У ніч проти 1 березня в місті Дзержинськ Нижньогородської області Російської Федерації прогриміли вибухи.

Про це пише SOTA.

Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотних літальних апаратів.

"У нижньогородському Дзержинську, ймовірно, атаковано завод імені Свердлова, що виробляє вибухівку", — пише Телеграм-канал.

Офіційні особи та відомства РФ поки ніяк не прокоментували подію.

Телеграм-канал BAZA зазначає, що атака сталася близько другої години ночі. Усього по заводу спробували вдарити три безпілотники, проте всі вони були придушені силами РЕБ.

Відомо, що "Завод імені Я. М. Свердлова" перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

Підприємство спеціалізується на виготовленні основних видів вибухових речовин і сумішей на їхній основі, а також спорядженні боєприпасів для всіх родів військ Міноборони Росії.

За інформацією НАЗК, завод постачає практично всі види боєприпасів, які використовуються під час російської збройної агресії проти України.

Нагадаємо, росіяни заявили про спробу атаки безпілотником у ніч проти 29 лютого і його збиття над Курською областю.