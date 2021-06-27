Вибухи в Врбетіце: чеський прем'єр звинувачує тільки Росію, а президент заперечує це

Вибухи в Врбетіце: чеський прем'єр звинувачує тільки Росію, а президент заперечує це

Прем'єр Чехії переконаний в причетності Росії до організації вибухів боєприпасів на складах в Врбетіце.

До вибухів боєприпасів на складах в Врбетіце причетні спецслужби Росії, і інші версії не розглядаються.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш в ефірі CNN Prima News.

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"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре (для Чехії — Ред.)", — заявив Бабіш.

У той же час президент Чехії Мілош Земан заявив, що потрібно розглядати різні версії подій у Врбетіце.

Бабіш повідомив, що обговорить з Земаном розбіжності в поглядах щодо вибухів.

Нагадаємо, що дипломатичний скандал між країнами вибухнув в квітні. У Празі заявили, що російська агентура підірвала чеські склади зброї сім років тому. У відповідь на це вислали 18 російських дипломатів. Москва в свою чергу оголосила персонами нон грата 20 працівників чеського посольства.

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