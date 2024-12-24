Вибухнув завод, де були небезпечні речовини: десятки загиблих та постраждалих

Потужний вибух на ділянці виробництва капсул спричинив численні жертви й руйнування.

У селі Кавакли (Туреччина) на заводі з виробництва вибухових речовин стався потужний вибух на ділянці виробництва капсул. Внаслідок трагедії загинуло 12 осіб, багато поранених. Будівля заводу повністю обвалилася.

Про це повідомило місце видання CNN Türk.

Губернатор повідомив, що на момент вибуху на підприємстві працювали 15 осіб. Пожежу, що виникла після вибуху, вдалося взяти під контроль, але роботи з охолодження території досі тривають.

Міністр юстиції заявив про початок розслідування, яким займається прокуратура. Для цього було призначено 4 прокурори на чолі із заступником головного прокурора. За попередніми даними, версія диверсії не підтверджується.

Вибух спричинив значні руйнування, його сила була настільки великою, що композитні деталі розлетілися далеко за межі території заводу. Завод розташований у гірській місцевості за 20-25 км від центру.

Нагадаємо, у Стамбулі 17 людей загинули від вживання підробленого алкоголю. Влада вилучила тисячі літрів фальсифікату з магазинів міста, популярного серед туристів.

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