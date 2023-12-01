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“Вибухонебезпечний острів”: у Китаї сумніваються в здатності американської зброї захистити Тайвань

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Вибухонебезпечний острів”: у Китаї сумніваються в здатності американської зброї захистити Тайвань

Речник Міноборони КНР У Цянь / Фото: Associated Press

В оборонному відомстві КНР попередили, що китайські військові готові протидіяти спробам Тайваню проголосити незалежність.

Представник Міноборони Китаю У Цянь заявив, що чинній владі Тайваню не потрібно покладатися на “декілька видів американської зброї”, оскільки армія КНР “добре підготовлена і готова рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність”.

Про це він говорив на брифінгу, відповідаючи на запитання про наміри влади острова, який прагне незалежності від КНР, придбати у США 6 бойових кораблів, 15 протикорабельні берегові ракетні установки та майже півтори тисячі морських дронів.

За його словами, безпека Тайваню залежить від мирних відносин із Китаєм, а не від американської зброї.

У Цянь стверджує, що Демократична прогресивна партія, до якої належать нинішня президентка та уряд Тайваню, “перетворює Тайвань на арсенал зброї і вибухонебезпечний острів”.

“Це штовхає Тайвань у прірву катастрофи і точно завдасть величезної шкоди тайванському народу”, - пригрозив представник Міноборони КНР, наголосивши, що китайські військові готові протидіяти спробам Тайваню проголосити незалежність.

Як відомо, Китай вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією і прагне “возз’єднати” острів із материком, погрожуючи застосувати армію, якщо влада Тайваню оголосить про незалежність. 

США, як і більшість країн світу, офіційно визнають приналежність Тайваню до КНР і дотримуються політики “одного Китаю”, проте підтримують із владою острова незалежну від Пекіна політичну комунікацію і розвивають торгово-економічну співпрацю та військові зв’язки. 

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом сказав, що Сполучені Штати повинні "вжити реальних дій, щоб виконати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню".

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Дата публікації
Перегляди
132
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