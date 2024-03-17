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Вибухова ніч: росіяни скаржаться на атаку невідомих безпілотників

Вибухова ніч: росіяни скаржаться на атаку невідомих безпілотників

У Росії вночі відбулося чимало вибухів / Фото: ТСН.ua

У росіян була неспокійна ніч.

У Білгородській області "4 БПЛА" скинули вибухові пристрої біля селища Жовтневе, постраждалих немає, але є пошкодження газо- та електропостачання.

Про це розповів губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Також на околиці Калуги "ППО знищила" безпілотник, жертв та руйнувань немає, повідомив інший російський губернатор.

Тим часом місцеві жителі поскаржилися на звуки гучних вибухів. 

Також під ранок з'явилося повідомлення, що у Ярославській області РФ начебто відбито атаку "4 українських безпілотників"", на місці їх падіння руйнувань та постраждалих немає, повідомив губернатор. 

Загалом у Міноборони Росії заявили, що "сили ППО" знищили 35 безпілотників над Росією.

Нагадаємо, що раніше росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву. Спочатку їх було два, а потім їхня кількість зросла до 4. 

Додамо, що раніше повідомлялося про вибухи та пожежі на двох нафтопереробних заводах у Самарській області РФ, які були спричинені атакою невідомих безпілотників.

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