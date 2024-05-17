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Гаряча ніч у Новоросійську: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту

Гаряча ніч у Новоросійську: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту

У Новоросійську - тривожно

Росіяни прокинулися від вибухів.

Жителі Новоросійська, що у Краснодарському краї РФ, повідомляють про вибухи. 

Про це вони заявляють у соціальних мережах. 

Водночас офіційно місцеві посадовці попереджали про навчання до 23 години. Однак вибухи у місті пролунали о 3:16 за Москвою. 

Жителі Новоросійська стверджують, що в місті пролунало щонайменше 8 вибухів, вони продовжуються

Також відбувається атака невстановлених дронів.

У Мережі користувачі пишуть, що "ракета влучила у порт", видно і світло, і дим. 

До того ж повідомляється про проблеми з електропостачанням. 

"Порт підірвали, наш порт підірвали", - коментують ситуацію очевидці. 

За попередньою інформацією, місцевий порт - без світла. 

Офіційної інформації від представників російської влади наразі немає. 

Також повідомляється, що під ударом у Новоросійську до того ж опинилася і нафтобаза. 

Нагадаємо, що раніше вночі у Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників

Також після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві та Севастополі частково зникло світло

До того ж часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників

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