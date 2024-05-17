Гаряча ніч у Новоросійську: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту

Жителі Новоросійська, що у Краснодарському краї РФ, повідомляють про вибухи.

Про це вони заявляють у соціальних мережах.

Водночас офіційно місцеві посадовці попереджали про навчання до 23 години. Однак вибухи у місті пролунали о 3:16 за Москвою.

Жителі Новоросійська стверджують, що в місті пролунало щонайменше 8 вибухів, вони продовжуються

Також відбувається атака невстановлених дронів.

У Мережі користувачі пишуть, що "ракета влучила у порт", видно і світло, і дим.

До того ж повідомляється про проблеми з електропостачанням.

"Порт підірвали, наш порт підірвали", - коментують ситуацію очевидці.

За попередньою інформацією, місцевий порт - без світла.

Офіційної інформації від представників російської влади наразі немає.

Також повідомляється, що під ударом у Новоросійську до того ж опинилася і нафтобаза.

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Нагадаємо, що раніше вночі у Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників.

Також після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві та Севастополі частково зникло світло.

До того ж часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників.

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