Гаряча ніч у Новоросійську: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту

Росіяни прокинулися від вибухів.
Жителі Новоросійська, що у Краснодарському краї РФ, повідомляють про вибухи.
Про це вони заявляють у соціальних мережах.
Водночас офіційно місцеві посадовці попереджали про навчання до 23 години. Однак вибухи у місті пролунали о 3:16 за Москвою.
Жителі Новоросійська стверджують, що в місті пролунало щонайменше 8 вибухів, вони продовжуються
Також відбувається атака невстановлених дронів.
У Мережі користувачі пишуть, що "ракета влучила у порт", видно і світло, і дим.
До того ж повідомляється про проблеми з електропостачанням.
"Порт підірвали, наш порт підірвали", - коментують ситуацію очевидці.
За попередньою інформацією, місцевий порт - без світла.
Офіційної інформації від представників російської влади наразі немає.
Також повідомляється, що під ударом у Новоросійську до того ж опинилася і нафтобаза.
Нагадаємо, що раніше вночі у Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників.
Також після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві та Севастополі частково зникло світло.
До того ж часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників.
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