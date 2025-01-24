Вибухова ніч у РФ: естафета від рязанського НПЗ переходить до брянського заводу

У кількох російських містах було чути вибухи.

Естафета від рязанського НПЗ переходить до брянського заводу "Кремній ЕЛ".

Про це повідомляють у соцмережах.

Йдеться про те, що це один з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ, який виготовляє деталі для РЛС і РЕБ, ракетних комплексів "Іскандер" і ЗРК "Панцир" та іншого.

Його вже раз атакували в жовтні 2024, після чого завод припинив роботу.

Нагадаємо, що раніше у Рязані дрони атакували нафтобазу та військовий аеродром.

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