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Вибуховий ранок в Росії: палає нафтобаза в Тамбовській області

Вибуховий ранок в Росії: палає нафтобаза в Тамбовській області

У Росії палає нафтобаза / Фото: pixabay.com

За потреби буде оголошена евакуація населення.

Вибуховий ранок в Росії: сьогодні вранці  у Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксовано приліт БПЛА на нафтобазу.

Про це повідомляє місцева влада. 

В результаті утворилося невелике загоряння. Наразі пожежу локалізовано. 

Жертв немає. До найближчого населеного пункту – 3 км. У разі потреби буде проведено евакуацію мешканців. 

Нагадаємо, в Росії після атаки БпЛА горів Афіпський НПЗ (відео).

Росія продовжує палати! Українські дрони атакували російську нафтобазу!

Росія продовжує палати! Українські дрони атакували російську нафтобазу!

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України підірвала одразу чотири нафтобази росіян. 

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