Вибуховий ранок в Росії: палає нафтобаза в Тамбовській області

За потреби буде оголошена евакуація населення.

Вибуховий ранок в Росії: сьогодні вранці у Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксовано приліт БПЛА на нафтобазу.

Про це повідомляє місцева влада.

В результаті утворилося невелике загоряння. Наразі пожежу локалізовано.

Жертв немає. До найближчого населеного пункту – 3 км. У разі потреби буде проведено евакуацію мешканців.

Нагадаємо, в Росії після атаки БпЛА горів Афіпський НПЗ (відео).

Росія продовжує палати! Українські дрони атакували російську нафтобазу!

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України підірвала одразу чотири нафтобази росіян.

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