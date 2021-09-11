Вибух газу в Росії: з-під завалів дістали тіла трьох людей, пошуки продовжуються

Серед загиблих - 11-річна дитина.

У Росії внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Єлець Липецької області загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що серед загиблих - 11-річна дитина і жінка 1971 року народження, тіла яких під ранок виявили рятувальники. Водночас пошуково-рятувальні роботи продовжуються. За попередніми даними, під завалами може перебувати пенсіонер.

Вибух газу у двоповерховому житловому будинку Єльця стався у ніч проти суботи, 11 вересня. Відомо, що у будівлі частково звалилася стіна.

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За неофіційними даними, покриття будинку повністю зруйноване і відновленню не підлягає. Основною причиною вибуху вважають витік газу внаслідок несправності обладнання або недбалості.

У момент інциденту в приміщенні перебували 25 осіб. Одного з потерпілих родичі забрали з лікарні після надання йому медичної допомоги.

"Зараз у лікувальних установах міста Єлець перебувають чотири людини, зокрема одна дитина", - зауважила місцева влада.

Нещодавно вибух газу також стався в панельній дев'ятиповерхівці в підмосковному Ногінську. Там звалилася стіна на другому, третьому і четвертому поверхах. Загинули семеро людей, постраждали 22.

Новини світу: у Ногінську стався вибух газу у дев`ятиповерхівці

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