Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Віцеканцлер Німеччини закликав Шольца дозволити іншим країнам передавати Україні Leopard

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
396
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Віцеканцлер Німеччини закликав Шольца дозволити іншим країнам передавати Україні Leopard

Фото: Associated Press

За його словами, Берлін не повинен стояти на шляху.

Німецький віцеканцлер Роберт Хабек заявив, що Берлін не повинен заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.

Політика цитує видання Welt.

"Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить сама", - наголосив Хабек.

За його словами, не можна допустити, аби Польща не передала ЗСУ танкову роту Leopard через заперечення уряду канцлера Олафа Шольца. Хабек наолосив: є різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням ухваленню рішення іншими.

Leopard для ЗСУ і роль Німеччини

У середу, 11 січня, президент Польщі Анжей Дуда у Львові оголосив, що передасть Україні роту бойових танків Leopard. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

Речник німецького уряду Штеффен Гебестрайт заявив, що їм нічого не відомо про будь-які запити від її союзників надіслати в Україну бойові танки Leopard. За його словами, Німеччина тісно координує зі США, Францією та Великобританією військову підтримку України. 

Тим часом видання Politico повідомило, що позиція канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена. Також зустріч у Рамштайні може змінити позицію ФРН щодо постачання Україні сучасних танків.

Читайте також:

Leopard 2 для захисту від Росії: ЄС та НАТО підтримують надання танків для України

Leopard 2 для захисту від Росії: ЄС та НАТО підтримують надання танків для України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
396
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація