Віцеканцлер Німеччини закликав Шольца дозволити іншим країнам передавати Україні Leopard

За його словами, Берлін не повинен стояти на шляху.

Німецький віцеканцлер Роберт Хабек заявив, що Берлін не повинен заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.

Політика цитує видання Welt.

"Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить сама", - наголосив Хабек.

За його словами, не можна допустити, аби Польща не передала ЗСУ танкову роту Leopard через заперечення уряду канцлера Олафа Шольца. Хабек наолосив: є різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням ухваленню рішення іншими.

Leopard для ЗСУ і роль Німеччини

У середу, 11 січня, президент Польщі Анжей Дуда у Львові оголосив, що передасть Україні роту бойових танків Leopard. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

Речник німецького уряду Штеффен Гебестрайт заявив, що їм нічого не відомо про будь-які запити від її союзників надіслати в Україну бойові танки Leopard. За його словами, Німеччина тісно координує зі США, Францією та Великобританією військову підтримку України.

Тим часом видання Politico повідомило, що позиція канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена. Також зустріч у Рамштайні може змінити позицію ФРН щодо постачання Україні сучасних танків.

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