Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що українці, які проживають у Сполучених Штатах, повинні насамперед відстоювати інтереси Америки, а не України.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

Джей Ді Венс розповів про випадок, який стався під час його передвиборчої кампанії у 2022 році в Огайо. Він зустрів українця, який висловив сильне обурення його ставленням до війни Росії проти України. Особливо українця розлютив намір Венса якомога швидше завершити цей військовий конфлікт.

"Ви намагаєтеся покинути мою країну і мені це не подобається", – переповів слова українця віцепрезидент США. У відповідь він вказав українцю на те, що його країною, як і Венса, є США.

Венс заявив, що нові іммігранти мають у першу чергу дбати про інтереси США, а не своїх рідних країн. Він навів приклад розмови з українцем, який був незадоволений його підходом до війни в Україні. У відповідь політик наголосив, що іммігранти не повинні використовувати силу та вплив Сполучених Штатів для вирішення етнічних конфліктів на своїх батьківщинах. Венс підкреслив, що бачення США своєю країною є ключовою частиною успішної асиміляції, і зазначив, що вдячний тим іммігрантам, які поділяють цей підхід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв що війна в Україні повинна завершитися довготривалим миром.

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