Путін уже програв війну: віцепрезидент Єврокомісії порівняв очільника Кремля із Гітлером

Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс порівняв російського президента-терориста Володимира Путіна із фюрером Третього Райху Адальфом Гітлером.

Про це Тіммерманс сказав в інтерв’ю Nieuwsblad.

Він вважає, що російський диктатор зараз перебуває в тому ж становищі, що й Адольф Гітлер 1943 року, коли він уже програв війну, але вона йому здавалася ще далекою до завершення.

"Російська федерація зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно - смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців ", – сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Тіммерманс припускає, що російський терорист ще може довго атакувати мирне населення України, залишаючи їх без світла води, опаллення та води.

"Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи. Він (президент РФ - ред.) використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз'єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах", – вважає він.

Нагадаємо, раптово помер земляк Путіна, який керував будівництвом підводних човнів, з яких обстрілювали Україну.

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