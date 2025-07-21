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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Вічна війна: чому навіть смерть Путіна не зупинить агресію Росії - німецький історик

Росія не відмовиться від своєї войовничої політики і буде шукати «ворогів» на периметрі своїх кордонів.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін, війна в Україні

Війна в Україні не припиниться навіть зі смертю Путіна / © ТСН.ua

Росія більше не може повернутися в режим мирного існування, її агресію не зупинить навіть смерть президента Володимира Путіна, який розв’язав війну в Україні.

Чому для Кремля вигідна вічна війна, пояснив німецький військовий історик Маркус Койпп в інтерв’ю австрійській газеті Kurier.

За його словами, для чинної влади, яка сформувалася в Росії, війна стала ідеальною можливістю мобілізувати населення та здійснювати тотальний контроль над економікою і суспільством. Натомість мир загрожує державі-агресорці економічним крахом.

«Якщо війна є бізнес-моделлю, тоді Росії завжди потрібен противник. Їй завжди потрібне поле бою або мета для вторгнення. Абсолютно неважливо, коли Путін помре, як він помре — чи випаде він із вікна, чи помре природною смертю, — із цього середовища керівництва прийде наступний, і все буде продовжуватися в тому самому стилі й надалі», — наголосив історик.

На його думку, навіть якщо Кремль погодиться на зниження інтенсивності бойових дій в Україні, російсько-український кордон залишиться «вічно кровоточивим» з постійними бойовими зіткненнями. Окрім того, вважає Кнойпп, Росія не відмовиться від своєї войовничої політики і буде шукати «ворогів» на периметрі своїх кордонів і у всьому світі загалом.

Він зазначив що сусідам Росії потрібно бути готовими до того, що Кремль спробує влаштувати нові «спецоперації» на Кавказі або в країнах Балтії.

«Ми повинні відмовитися від старих ілюзій щодо Росії, а саме від того, що коли-небудь буде можливим щось на кшталт співтовариства або партнерства з Росією в рамках спільного європейського дому. Ідея про те, що мирне співіснування можливе з величезною імперією, — одна з найбільших помилок останніх 30 років. Знадобиться багато часу, щоб звільнитися від цієї казки», — наголосив Маркус Кнойпп.

Нагадаємо, генерал австралійської армії, військовий аналітик Мік Райан вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче закінчити війну проти України цього року, бо боїться економічного колапсу.

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