"Вічного польоту": у РФ істерика через втрати авіації під час атаки дронів на Петербург – деталі

Російський вертоліт Ка-52 / © Associated Press

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Російська армія могла зазнати болючих втрат в авіації під час масованої нічної атаки безпілотників на Санкт-Петербург та інші регіони 11 листопада. За даними Z-блогерів, загинули льотчики, телеграм-канали пишуть про знищення ударних вертольотів Ка-52.

ТСН.ua зібрав, що відомо про втрати авіації в Росії 11 листопада.

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Російський Z-блогер Ілля Туманов, який веде телеграм-канал Fighterbomber і вважається близьким до Військово-космічних сил РФ заявив, що країна-агресорка могла зазнати втрат серед авіації під час відбиття атаки дронів на Санкт-Петербург. За даними блогера, загинули льотчики.

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«Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів коштував нам дуже дорого. Дуже, дуже дорого. Вічного польоту, браття…», — йдеться в дописі Туманова.

Він не розкрив деталей події та не уточнив, за яких обставин загинули пілоти. Також автор Fighterbomber не назвав тип літального апарата, який могла втратити російська армія.

© Телеграм-канал Fighterbomber

Водночас низка інших телеграм-каналів стверджує, що може йтися одразу про два ударних вертольоти Ка-52.

«Дуже гарно палає порт Усть-Луга після нічної атаки Сил оборони. Тим часом кацапи повідомляють, що втратили не один Ка-52, а одразу два», — написав у Мережі український волонтер Сергій Стерненко.

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Офіційно Міністерство оборони РФ про втрату літака чи вертольота не повідомляло.

«У боротьбі з дронами сьогодні вночі впав російський вертоліт із „небесними орками“. Зважаючи на те, що РФ мовчить, збили його силами власної ППО«, — написав у своєму телеграм-каналі російський публіцист Олександр Невзоров.

Водночас вороже Міноборони підтвердило масштабну дронову атаку по території РФ у ніч проти 11 листопада. За його даними, загалом було задіяно понад 627 безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області — один із найбільших російських портів на Балтиці, через який РФ експортує нафту, нафтопродукти та сировину. У соцмережах оприлюднили відео з пожежею та загравою над об’єктом.

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