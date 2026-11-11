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"Вічного польоту": у РФ істерика через втрати авіації під час атаки дронів на Петербург – деталі
У Мережі припускають, що ворожі вертольоти могли впасти внаслідок «дружнього вогню» російської ППО.
Російська армія могла зазнати болючих втрат в авіації під час масованої нічної атаки безпілотників на Санкт-Петербург та інші регіони 11 листопада. За даними Z-блогерів, загинули льотчики, телеграм-канали пишуть про знищення ударних вертольотів Ка-52.
ТСН.ua зібрав, що відомо про втрати авіації в Росії 11 листопада.
Російський Z-блогер Ілля Туманов, який веде телеграм-канал Fighterbomber і вважається близьким до Військово-космічних сил РФ заявив, що країна-агресорка могла зазнати втрат серед авіації під час відбиття атаки дронів на Санкт-Петербург. За даними блогера, загинули льотчики.
«Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів коштував нам дуже дорого. Дуже, дуже дорого. Вічного польоту, браття…», — йдеться в дописі Туманова.
Він не розкрив деталей події та не уточнив, за яких обставин загинули пілоти. Також автор Fighterbomber не назвав тип літального апарата, який могла втратити російська армія.
Водночас низка інших телеграм-каналів стверджує, що може йтися одразу про два ударних вертольоти Ка-52.
«Дуже гарно палає порт Усть-Луга після нічної атаки Сил оборони. Тим часом кацапи повідомляють, що втратили не один Ка-52, а одразу два», — написав у Мережі український волонтер Сергій Стерненко.
Офіційно Міністерство оборони РФ про втрату літака чи вертольота не повідомляло.
«У боротьбі з дронами сьогодні вночі впав російський вертоліт із „небесними орками“. Зважаючи на те, що РФ мовчить, збили його силами власної ППО«, — написав у своєму телеграм-каналі російський публіцист Олександр Невзоров.
Водночас вороже Міноборони підтвердило масштабну дронову атаку по території РФ у ніч проти 11 листопада. За його даними, загалом було задіяно понад 627 безпілотників.
Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області — один із найбільших російських портів на Балтиці, через який РФ експортує нафту, нафтопродукти та сировину. У соцмережах оприлюднили відео з пожежею та загравою над об’єктом.