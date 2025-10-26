"Вічний" мир від Трампа: президент США пригрозив ХАМАС і знову поставив ультиматум

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який «має шанс стати вічним».

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі TRUTH.

Він закликав ХАМАС негайно розпочати повернення тіл загиблих заручників, включаючи двох американців,. Трамп пригрозив, що в іншому випадку країни, які беруть участь у мирному процесі, вживуть заходів.

У нас дуже міцний мир на Близькому Сході, і я вірю, що має хороші шанси бути вічним. ХАМАС повинен почати швидко повертати тіла загиблих заручників, включаючи двох американців, інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирі, вживуть дій. Деякі тіла важко дістати, але інші вони можуть повернути вже зараз, і чомусь вони цього не роблять. Можливо, це пов’язано з їх роззброєнням, але коли я сказав: «Обидві сторони розглядатимуться справедливо», це стосується лише того випадку, якщо вони виконують свої зобов’язання. Подивимося, що вони зроблять у найближчі 48 годин. Я уважно стежу за цим», — написав президент США.

Нагадаємо, що 19 жовтня Ізраїль відновив удари по Газі після атаки ХАМАС, внаслідок чого загинуло щонайменше 26 людей.