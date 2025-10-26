ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

"Вічний" мир від Трампа: президент США пригрозив ХАМАС і знову поставив ультиматум

Президент США дав ХАМАС 48 годин на повернення тіл заручників і пригрозив діями у разі ігнорування вимоги.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який «має шанс стати вічним».

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі TRUTH.

Він закликав ХАМАС негайно розпочати повернення тіл загиблих заручників, включаючи двох американців,. Трамп пригрозив, що в іншому випадку країни, які беруть участь у мирному процесі, вживуть заходів.

У нас дуже міцний мир на Близькому Сході, і я вірю, що має хороші шанси бути вічним. ХАМАС повинен почати швидко повертати тіла загиблих заручників, включаючи двох американців, інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирі, вживуть дій. Деякі тіла важко дістати, але інші вони можуть повернути вже зараз, і чомусь вони цього не роблять. Можливо, це пов’язано з їх роззброєнням, але коли я сказав: «Обидві сторони розглядатимуться справедливо», це стосується лише того випадку, якщо вони виконують свої зобов’язання. Подивимося, що вони зроблять у найближчі 48 годин. Я уважно стежу за цим», — написав президент США.

Нагадаємо, що 19 жовтня Ізраїль відновив удари по Газі після атаки ХАМАС, внаслідок чого загинуло щонайменше 26 людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie