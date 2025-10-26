- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
"Вічний" мир від Трампа: президент США пригрозив ХАМАС і знову поставив ультиматум
Президент США дав ХАМАС 48 годин на повернення тіл заручників і пригрозив діями у разі ігнорування вимоги.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який «має шанс стати вічним».
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі TRUTH.
Він закликав ХАМАС негайно розпочати повернення тіл загиблих заручників, включаючи двох американців,. Трамп пригрозив, що в іншому випадку країни, які беруть участь у мирному процесі, вживуть заходів.
У нас дуже міцний мир на Близькому Сході, і я вірю, що має хороші шанси бути вічним. ХАМАС повинен почати швидко повертати тіла загиблих заручників, включаючи двох американців, інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирі, вживуть дій. Деякі тіла важко дістати, але інші вони можуть повернути вже зараз, і чомусь вони цього не роблять. Можливо, це пов’язано з їх роззброєнням, але коли я сказав: «Обидві сторони розглядатимуться справедливо», це стосується лише того випадку, якщо вони виконують свої зобов’язання. Подивимося, що вони зроблять у найближчі 48 годин. Я уважно стежу за цим», — написав президент США.
Нагадаємо, що 19 жовтня Ізраїль відновив удари по Газі після атаки ХАМАС, внаслідок чого загинуло щонайменше 26 людей.