«Вічний правитель»: Орбан намагається скасувати вибори, посилаючись на війну в Україні

Віктор Орбан / © Associated Press

Опозиційні сили в Угорщині наразі змогли заблокувати намагання прем’єр-міністра Віктора Орбана скасувати парламентські вибори.

Про це в прямому етері телеканалу Еспресо повідомив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

Він прокоментував можливість фальсифікацій на майбутніх виборах в Угорщині й застеріг, що така загроза існує.

«На жаль, це не виключено. Більше того — Орбан уже робив спроби це реалізувати. Опозиція говорить про це відкрито. Прем’єр навіть подавав законопроєкт до угорського парламенту, щоб, мовляв, через війну в Україні, яка є сусідньою державою, вибори взагалі скасувати», — зазначив Томпа.

За його словами, Віктор Орбан використовує надзвичайний стан як інструмент для збереження влади, хоча в жодній іншій країні, що межує з Україною, подібних рішень не ухвалювали.

«Чомусь лише Орбан це запровадив. Він навіть був налаштований скасувати вибори, щоб залишитися при владі безстроково, фактично стати вічним правителем», — підкреслив Томпа.

Втім, представник угорської громади України висловив упевненість, що такі плани не реалізуються, адже Угорщина залишається членом Європейського Союзу, і навіть невелика опозиція здатна протистояти узурпаційним тенденціям.

«Слава Богу, що Угорщина є членом ЄС. І навіть та незначна опозиція, яка нині представлена в парламенті, категорично подолала всі ці намагання. Тому є сподівання, що всі фальшування та ці ненормальні, нелюдські, цинічні вибрики Орбана будуть зупинені», — підсумував Томпа.

