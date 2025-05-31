Від 1 червня у Польщі зміняться умови працевлаштування іноземців: що відомо

Українці у Польщі / © ТСН.ua

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У Польщі 1 червня набувають чинності норми, які можуть істотно змінити правила працевлаштування іноземців. Підприємці вважають, що зміни можуть призвести до втрати іноземних працівників і труднощів із залученням нових.

Одним із ключових положень нових норм є виключення можливості працевлаштування іноземців, які приїхали до Польщі на підставі віз, виданих не з метою працевлаштування, а на підставі віз на навчання, транзит чи лікування. Ця зміна означає, що іноземці, які початково приїхали до Польщі не з наміром працювати, не зможуть працювати легально.

Обмеження можуть торкнутися сотень компаній, які і так мають кадрові проблеми. Підприємці вважають, що зміни також можуть ускладнити доступ до нових працівників з-за кордону, що в довгостроковій перспективі може вплинути на всю економіку.

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Експерти зазначають, що через нові правила певна частина іноземних працівників може втратити роботу, що додатково ускладнить ситуацію на ринку праці.

Фахівці заспокоюють, що зміни не торкнуться людей, які вже працюють відповідно до чинних норм, однак нові правила можуть суттєво вплинути на майбутній прийом на роботу.

За даними SW Research, у Польщі наразі працює понад 1,17 мільйона іноземців, що в шість разів більше, ніж у 2015 році. Найбільшу групу іноземних працівників складають громадяни України, яких у вересні 2024 року налічувалося 779 тисяч. Досить стрімкими темпами зростає кількість працівників з Непалу, Індії та Філіппін.

Нагадаємо, від 2015 до 2023 року польське громадянство отримало 31 900 українців.

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