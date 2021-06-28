Від 1 липня Литва скасовує карантин, але деякі обмеження продовжать діяти

Кількість нових заражень спадає.

Від 1 липня Литва скасовує карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу в листопаді 2020 року, але деякі обмеження продовжать діяти.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що рішення прийняли після того, як минулого тижня державна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала уряду не продовжувати карантин, але зберегти режим надзвичайної ситуації. Комісія вказала на те, що кількість нових заражень спадає, але ризики залишаються, зокрема у зв’язку з поширенням більш заразного штаму Delta, вперше виявленого в Індії.

У закладах торгівлі та послуг і далі збережеться вимога контролю кількості відвідувачів і дотримання інших заходів безпеки.

Так званий "паспорт можливостей" (що надає більше свободи вакцинованим людям, а також тим, хто перехворів або має негативний тест) і далі буде використовуватися на великих масових подіях, де немає фіксованих сидячих місць. Кількість учасників на заходах, де вимагається паспорт, більше не буде обмежуватися.

У закритих приміщеннях заходи будуть можливі із заповненням місць на 75% та рекомендується використовувати маски.

Правила перетину кордону залишаються без змін.

Нагадаємо, що попередній етап послаблення карантину почався від1 червня і стосувався правил відвідання школи, кількості людей у торгових закладах, організації концертів, роботи ресторанів, казино та нічних клубів.

Тим часом стало відомо, що Ісландія першою в Європі повернулася до допандемічного життя і змінила правила в'їзду.

А в Іспанії дозволили ходити на вулицях без масок.

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