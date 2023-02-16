Від 24 лютого Росія в 100 разів збільшила витрати на свою держсимволіку

Після повномасштабного вторгнення до України Росія в 100 разів збільшила витрати на власні державні символи.

Від 24 лютого 2022 року російські регіони виділили понад 1 млрд рублів на закупівлю державних символів країни - прапорів, флагштоків і гербів. Це в 100 разів більше від показників попереднього року.

Про це повідомляє російське видання "Верстка" в Telegram.

Зазначається, що загалом за рік війни у РФ провели понад 80 подібних тендерів, значну частину з яких - у рамках федерального проєкту "Патріотичне виховання громадян РФ".

Символи призначені для освітніх установ по всій країні, а також в анексованому Криму. Від 1 вересня минулого року російські школи зобов'язали починати навчальний тиждень із церемонії підняття державного прапора і виконання гімну. Нібито саме для цього освітнім установами і знадобилася держсимволіка.

Частина тендерів стосується не лише шкіл та інститутів. Влада Саратовської області РФ закупила кілька тисяч прапорів і гербів для місцевої "Служби благоустрою", а на Алтаї символіку закупив місцевий "Центр молодіжної політики, військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки громадян".

Для порівняння, за аналогічний період у 2021-2022 роках на держзакупівлях розмістили значно менше подібних тендерів, загальна сума яких - близько 10 млн рублів.

Нагадаємо, у Росії продовжують зомбувати дітей, розповсюджуючи антиукраїнські настрої. Так, у Мережу потрапило відео, як російські школярі під керівництвом дорослих співали пісню про "укр*па", "свастику" і "труну".

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