Від 25 липня у Польщі діятимуть нові правила щодо ввезення домашніх тварин: деталі

Польща змінює правила ввезення домашніх тварин до країни.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Від 25 липня 2022 року ввезення домашніх тварин (котів, собак та тхорів) в супроводі їх власників або опікунів (уповноважених осіб) на територію Республіки Польща з України буде можливим за умови виконання наступних вимог:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпу;

тварина має діючу вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочіпування;

тварина має дійсний паспорт Європейського зразка, який видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби та підтверджує проведення вищезгаданих операцій.

Для спрощення процедури перетину кордону польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування.

У разі подальшого переміщення до країни, де таке випробування необхідно, власник домашньої тварини може провести тестування в Польщі. Витрати на дослідження та інші необхідні ветеринарні процедури несе власник тварини.

"Тимчасово впроваджені правила переміщення домашніх тварин до країн ЄС в супроводі їх власників або опікунів (уповноважених осіб) тварин призупинені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у прикордонній з Росією області в річці виявили труп свині, яка хворіла на африканську чуму.

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