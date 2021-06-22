Від 5 липня Канада відкриває кордони для повністю вакцинованих туристів

Для мандрівників, які не щеплені повністю, в’їзд до Канади заборонений.

Уряд Канади оголосив про відкриття кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу мандрівників із 5 липня.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду.

"Починаючи з 5 липня, повністю вакциновані мандрівники, яким дозволено в’їхати в Канаду, не будуть підпадати під федеральну вимогу про карантин або проходження тесту на COVID-19 на восьмий день", - йдеться у заяві.

Крім того, повністю вакцинованим мандрівникам, які прибувають повітряним транспортом, не потрібно буде зупинятися у визначених урядом готелях.

Канада пускатиме мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson), при цьому друга доза повинна бути введена за два тижні до прильоту в країну.

Документи, які підтверджують вакцинацію, повинні бути оформлені англійською, французькою або з завіреним перекладом.

У туристів також не повинно бути симптомів коронавірусу, вони повинні мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію і надати дані в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.

Для мандрівників, які не щеплені повністю, в’їзд до Канади заборонений.

Тим часом у Канаді рекомендують відмовитися від повторної вакцинації препаратом AstraZeneca.

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