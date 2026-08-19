Від Балтії до Калінінграда: Bild показало план та мапи, як НАТО зупинятиме армію Путіна у разі нападу

Війна НАТО та РФ

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НАТО дедалі ретельніше готується до можливого нападу з боку Росії. Альянс розробив конкретний план на випадок вторгнення Володимира Путіна в Європу.

Про це повідомляє Bild, чия журналістка відвідала європейські та африканські підрозділи армії США.

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Як НАТО буде воювати із Росією: три стратегії

За інформацією ЗМІ, НАТО має три стратегії, які завдадуть удару Росії у відповідь на вторгнення. Вони складають «Концепцію сухопутних військових дій НАТО», яку розробив майор США Ендрю Пінгрі. Її головні цілі — зупинити вторгнення російських військ та значно послабити РФ.

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Якщо війська Путіна атакуватимуть країни Балтії ракетами та безпілотниками, а потім наступатимуть танками, за прикладом того, як було в Україні, НАТО планує спочатку зупинити ракетні удари. Для цього застосуються винищувачі, ракети та безпілотники, які мають вивести з ладу російські ракетні системи. Однією з цілей є Калінінград (колишній Кенігсберг), де розміщені численні системи ППО та ракет.

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Одночасно вздовж кордонів з Росією та Білоруссю створюється так звана «автономна зона», яка має служити захисним бар’єром. У цій зоні з РФ боротимуться лише дрони та безпілотні військові транспортні засоби. Якщо російські солдати продовжать проникнення в цей район, їх має зупинити це озброєння, вважають у НАТО.

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Наступний етап — НАТО має намір атакувати всередині Росії. Спецпідрозділи мають знищити ключові військові об’єкти та постачання в РФ. Серед цілей: аеродроми, збройові заводи, мости та залізниці. НАТО також планує використовувати в цій операції росіян, які протистоять Путіну.

Військовий альянс також планує створити так званий «повітряний міст». Дрони та роботи будуть доставлені до Росії літаками. Їхня місія там включатиме знищення аеродромів та військових баз.

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У НАТО наголошують, що не мають наміру завойовувати Росію. Їхньою метою є відкидання російських наступальних сил до кордону.

Чому план НАТО із протистояння РФ з’явився у публічному просторі

Західні журналісти стверджують, що військові чиновники НАТО не хочуть, щоб їхні плани залишалися в таємниці, бо, з їхньої точки зору, «стримування ворога працює лише тоді, коли супротивник точно знає, чого очікувати у разі нападу на країну НАТО».

Представник оборонного відомства США розповів виданню, що ця концепція НАТО є результатом багатомісячної розробницької роботи з усього альянсу.

Він також зазначає, що Концепція EFDI зосереджена, серед іншого, на швидшому виявленні потенційних вторгнень на територію НАТО та використанні датчиків і даних у великих масштабах.

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Загроза нападу Росії на НАТО — останні новини

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що Росія наразі становить для країн НАТО найбільшу загрозу у вигляді гібридних операцій. У ГУР припускають, що такі заходи можуть бути одним із сигналів підготовки до масштабнішого конфлікту. За оцінкою української розвідки, Росія готується до війни з НАТО до 2030 року.

Тим часом The Telegraph провело власне розслідування та виявило, що Росія збудувала мережу з 10 секретних баз із пусковими майданчиками для далекобійних ударних дронів.

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