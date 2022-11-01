Який вигляд мали відомі політики в молодості та дитинстві: від Бориса Джонсона до Олексія Резнікова

Більшість облич політиків можна впізнати без зусиль, а ось інші виглядають зовсім інакше. ТСН.ua зібрав добірку фотографій відомих політиків в молодості та дитинстві.
Джо Байден
Джо Байден (повне ім'я - Джозеф Робінетт Байден-молодший) народився 20 листопада 1942 року. Від 20 січня 2021 року - президент США. 1965 року Джо Байден закінчив Університет Делавера (Ньюарк), де вивчав історію та політичні науки.
Борис Джонсон
Борис Джонсон (повне ім'я - Александер Борис де Феффел-Джонсон) народився 19 червня 1964 року. Його називають "найбільшим другом України". Журналіст та політик. До 6 вересня 2022 року був прем'єр-міністром Великої Британії. Навчався в Оксфордському університеті, де вивчав класичну літературу.
Ріші Сунак
Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року. Від 25 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії. Має пенджабське походження, його родина емігрувала до Великої Британії зі Східної Африки. Навчався в коледжі Лінкольна, де вивчав філософію, політику та економіку, а потім в Стенфордському університеті.
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін народився 15 червня 1953 року в Пекіні. Нині займає посаду голови Китайської Народної Республіки. Навчався в Політехнічному університеті Цінхуа на хіміко-технологічному факультеті (1975-1979 роки).
Олаф Шольц
Олаф Шольц народився 14 червня 1958 року. Займає посаду федерального канцлера Німеччини від 8 грудня 2021 року. 1985 року Олаф Шольц закінчив Гамбурзький університет, де вивчав право.
Анджей Дуда
Анджей Дуда (повне ім'я - Анджей Себастіян Дуда) народився 12 травня 1972 року. Від 6 серпня 2015 року обіймає посаду президента Польщі. 1996 року закінчив Яґеллонський університет (Краків), факультет права і адміністрації.
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн народилася 8 жовтня 1958 року. Німецька політикиня, від 1 грудня 2019 року займає посаду президентки Європейської комісії. Навчалася в Геттінгенському університеті та Вестфальському університеті імені Вільгельма (1977 рік), потім у Лондонській школі економіки (1978 рік).
Реджеп Тайїп Ердоган
Реджеп Тайїп Ердоган народився 26 лютого 1954 року. Від 28 серпня 2014 року займає посаду президента Туреччини. 1981 року закінчив Університет Мармара (факультет економіки і комерційних наук).
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року. Від 20 травня 2019 року - президент України. Навчався в Криворізькому економічному інституті Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана, де 2000 року здобув юридичну освіту.
Олексій Резніков
Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року. Від 4 листопада 2021 року займає посаду міністра оборони України. Від 1986 до 1991 року навчався у Львівському університеті ім. Івана Франка, де закінчив юридичний факультет (спеціальність "правознавство").