Який вигляд мали відомі політики в молодості та дитинстві: від Бориса Джонсона до Олексія Резнікова

Більшість облич політиків можна впізнати без зусиль, а ось інші виглядають зовсім інакше. ТСН.ua зібрав добірку фотографій відомих політиків в молодості та дитинстві.

Джо Байден

Джо Байден (повне ім'я - Джозеф Робінетт Байден-молодший) народився 20 листопада 1942 року. Від 20 січня 2021 року - президент США. 1965 року Джо Байден закінчив Університет Делавера (Ньюарк), де вивчав історію та політичні науки.

Джо Байден після закінчення Університету Делавера (1965 рік) і зараз / Фото: ТСН.ua

Борис Джонсон

Борис Джонсон (повне ім'я - Александер Борис де Феффел-Джонсон) народився 19 червня 1964 року. Його називають "найбільшим другом України". Журналіст та політик. До 6 вересня 2022 року був прем'єр-міністром Великої Британії. Навчався в Оксфордському університеті, де вивчав класичну літературу.

Борис Джонсон під час навчання в Оксфордському університеті (закінчив 1986 року) і зараз / Фото: ТСН.ua

Ріші Сунак

Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року. Від 25 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії. Має пенджабське походження, його родина емігрувала до Великої Британії зі Східної Африки. Навчався в коледжі Лінкольна, де вивчав філософію, політику та економіку, а потім в Стенфордському університеті.

Ріші Сунак в юності і зараз / Фото: ТСН.ua

Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін народився 15 червня 1953 року в Пекіні. Нині займає посаду голови Китайської Народної Республіки. Навчався в Політехнічному університеті Цінхуа на хіміко-технологічному факультеті (1975-1979 роки).

Сі Цзіньпін 1979 року (після закінчення університету) і зараз / Фото: ТСН.ua

Олаф Шольц

Олаф Шольц народився 14 червня 1958 року. Займає посаду федерального канцлера Німеччини від 8 грудня 2021 року. 1985 року Олаф Шольц закінчив Гамбурзький університет, де вивчав право.

Олаф Шольц в молодості і зараз / Фото: ТСН.ua

Анджей Дуда

Анджей Дуда (повне ім'я - Анджей Себастіян Дуда) народився 12 травня 1972 року. Від 6 серпня 2015 року обіймає посаду президента Польщі. 1996 року закінчив Яґеллонський університет (Краків), факультет права і адміністрації.

Анджей Дуда в молодості і зараз / Фото: ТСН.ua

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн народилася 8 жовтня 1958 року. Німецька політикиня, від 1 грудня 2019 року займає посаду президентки Європейської комісії. Навчалася в Геттінгенському університеті та Вестфальському університеті імені Вільгельма (1977 рік), потім у Лондонській школі економіки (1978 рік).

Урсула фон дер Ляєн в молодості і зараз / Фото: ТСН.ua

Реджеп Тайїп Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган народився 26 лютого 1954 року. Від 28 серпня 2014 року займає посаду президента Туреччини. 1981 року закінчив Університет Мармара (факультет економіки і комерційних наук).

Реджеп Тайїп Ердоган в молодості і зараз / Фото: ТСН.ua

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року. Від 20 травня 2019 року - президент України. Навчався в Криворізькому економічному інституті Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана, де 2000 року здобув юридичну освіту.

Володимир Зеленський під час навчання в інституті і зараз / Фото: ТСН.ua

Олексій Резніков

Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року. Від 4 листопада 2021 року займає посаду міністра оборони України. Від 1986 до 1991 року навчався у Львівському університеті ім. Івана Франка, де закінчив юридичний факультет (спеціальність "правознавство").