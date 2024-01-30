Від дружини до вдови: чоловік помер через декілька хвилин після того, як сказав "так" на весіллі

Вдова поділилася жахливою історію про смерть свого коханого просто під час весілля.

Про це пише The Sun.

Лише через декілька хвилин після того, як Джонні Девіс сказала "так", вона бігла за машиною швидкої допомоги, яка везла її коханого Торазе до найближчої лікарні. Це сталося 19 червня 2023 року.

Її 48-річний наречений знепритомнів, коли вони робили фотографії біля церкви, у якій вони щойно поклялися кохати, поважати та плекати одне одного, доки смерть не розлучить їх. Священні клятви кохання на все життя тривали лише одну годину.

"Торазе повернувся до мене і продовжував повторювати: "Я не можу дихати, мені так спекотно, мені потрібно трохи води", — пригадала 44-річна Девіс, матір двох дітей з Омахи, штат Небраска. "На ньому був костюм, день був спекотний, і я подумала, що, можливо, у нього панічна атака. Він продовжував перепрошувати і говорити, як сильно він кохає мене. Я ніколи не уявляла, що буде далі".

Весілля Джонні та Торазе / Фото: thesun.co.uk

За декілька секунд після того, як Торазе упав на землю, парамедики кинулися йому на допомогу. Приголомшена Девіс завмерла.

"Це було так сюрреалістично", - сказала вона. "Всього 10 хвилин тому ми припинили вимовляти наші весільні клятви. Тепер мого чоловіка поклали до машини швидкої допомоги та відвезли до лікарні".

Весілля Джонні та Торазе / Фото: thesun.co.uk

Опинившись у відділенні невідкладної допомоги, лікарі витратили майже годину, намагаючись реанімувати Торазе, у якого, як вони виявили, сталася зупинка серця, спричинена тромбом, який потрапив у його серце.

Лікарям зрештою не вдалося реанімувати нареченого.

"Вони нічого не могли зробити, щоб врятувати його. Лікарі впустили мене до палати, і я побачила його лежачим на лікарняному ліжку. Я благала їх врятувати його. Лише декілька місяців тому я втратила батька. Я не могла втратити чоловіка. Але Торазе пішов. Мій чоловік, за якого я вийшла заміж всього годину тому, помер – я просто не могла цього пережити", - поділилася вбита горем жінка. "Я втратила батька через лейкемію в лютому, моя старша дочка Річ також втратила батька за декілька місяців до цього, а мій двоюрідний брат помер у лютому. А тепер ми втратили й Торазе. Ми всі почувалися розбитими".

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Однак пригнічена Девіс знаходить втіху в обіцянках свого святого шлюбу.

"Мені просто потрібно було спробувати отримати деяку втіху від того факту, що у нас з Торазе дійсно була можливість вимовити наші весільні клятви і поклястися в коханні одне до одного", - сказала вона. "Я думала, що я найщасливіша жінка на світі, яка вийшла заміж за Торазе. Він був таким ніжним велетнем".

Для Девіс та її покійного коханого це було кохання з першого погляду під час їхньої першої зустрічі 17 років тому.

Джонні та Торазе з дітьми / Фото: thesun.co.uk

"Я бачила, як він їхав вулицею", - згадувала вона. "Ми поговорили і там виникла іскра. Але ми обидва на той час були одружені, тому знали, що з цього нічого не вийде".

Проте зрештою зірки зійшлися.

"Згодом я подала заявку на усиновлення, і хлопчик, якого мене попросили взяти на виховання, виявився сином Торазе", - сказала Девіс. "У той час він не міг доглядати його, тому, коли через декілька років я знову побачила його біля місцевого магазину, я покликала його. Цього разу ми обидва були розлучені, тому почали зустрічатися і стали парою. Ніби нам завжди судилося бути разом".

Торазе освідчився їй 2017 року. Через 18 місяців після заручин у наречених народилася дочка О'Кінн. Девіс каже, що їхня маленька дівчинка була зіницею ока свого батька.

Торазе з донькою / Фото: thesun.co.uk

"Коли вона з'явилася на світ, він був для неї найчудовішим батьком", - захоплювалася мама. "Вона була його абсолютним світом і вона означала для нього все. Вони були нерозлучні".

Пара домовилася побратися у День звільнення рабів у США.

Нагадаємо, жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не приймав душ і рідко чистив зуби. Також він міг п'ять днів поспіль не міняти одяг.

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