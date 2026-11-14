Від футбольного поля до виборів: ексгравець збірної Німеччини йде в президенти від ультраправих

Томас Бертольд / Фото: Hans Jürgen Britsch / Pressefoto Baumann / IMAGO

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Праворадикальна німецька партія AfD, яка вирізняється прихильним ставленням до росіян і критикою України, висуває кандидатом у президенти колишнього футболіста. Главою держави може стати чемпіон світу Томас Бертольд.

Як пише Spiegel, колишній захисник став помітною політичною фігурою під час пандемії коронавірусу. Хоча до цього працював експертом на телебаченні.

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Від футболіста до президента

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» обіцяла зробити своїм кандидатом на виборах «людину із середини суспільства». Таким претендентом на крісло глави держави став Томас Бертольд.

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Ексфутболісту зараз 62 роки, свою професійну кар’єру він завершив у 2001-ому. Виступав на клубному рівні за Айнтрахт, Рому, Баварію, Штутгарт і турецький Аданаспор.

Бертольд ніколи не вигравав внутрішні чемпіонати країн, але має у своїй колекції два кубки — Італії і Німеччини. Також виходив до фіналів двох європейських турнірів — Кубка УЄФА і Кубка Кубків.

Найбільші успіхи захисника пов’язані зі збірною Німеччини. За Бундестім він провів 62 матчі, при чому виступав як за команду Західної Німеччини, так і вже за об’єднану.

У 1990 році разом з командою Бертольд став чемпіоном світу, обігравши у фіналі Аргентину.

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Повісивши бутси на цвях, Томас спершу працював спортивним менеджером та гостем програм на телебаченні. Але згодом вирішив побудувати політичну кар’єру.

У 2020 році під час пандемії він гостро критикував обмежувальні заходи з боку влади. Згодом він радикалізувався і приєднався до ультраправих.

Вибори президента Німеччини відбудуться 30 січня у Федеральних зборах.

Нагадаємо, у Німеччині у вересні ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) здобула історичну перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальт, більш ніж удвічі випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца, а серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв’язків із Росією.

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