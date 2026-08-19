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Від «Hello, my name is Dima» до Оксфорда: історія 19-річного українця у Великій Британії
19-річний українець Дмитро, який виїхав до Британії як біженець, вступив на музичний факультет Оксфордського університету.
Дев’ятнадцятирічний українець Дмитро вступив на музичний факультет Оксфордського університету через чотири роки після того, як приїхав до Великої Британії як біженець. Коли він опинився в країні у 15 років, то майже не володів англійською.
Про це йдеться в матеріалі BBC.
«Мені здавалося, що я сплю, що я все ще сплю. Це досі здається нереальним», — розповів Дмитро BBC Oxford про момент, коли дізнався про вступ.
До Великої Британії він приїхав разом із матір’ю за програмою «Дім для України». В Оксфорді їх прийняла у своєму будинку подружня пара, яка допомогла родині адаптуватися до нового життя та вивчати англійську.
«Я виїхав з України й приїхав сюди, коли мені було 15 років. Я майже не говорив англійською і міг лише сказати: “Привіт, мене звати Діма”», — згадує хлопець.
Перший час у новому місті був непростим. За словами Дмитра, йому було важко звикнути до незнайомого середовища, однак значно полегшила адаптацію музика.
Музика допомогла почати нове життя
Дмитро займається вокалом і пише музику. За його словами, саме музичне середовище дозволило йому швидше знайти спільну мову з людьми.
«Музика — це дивовижний світ, який об’єднує людей із різних країн. Навіть без знання мови зрозуміти це досить легко», — каже він.
Хлопець співає у хорі, займається композицією та працює з іншими музикантами. Для нього це стало не лише способом розвиватися, а й можливістю хоча б ненадовго відволіктися від війни в Україні.
Більша частина родини Дмитра досі живе у Києві, зокрема його батько та бабуся.
«Дуже важко, коли сім’я там, а ти тут, відірваний від них. Це вже стало частиною повсякденного життя: прокидаєшся, береш телефон, читаєш новини. Якщо щось сталося — телефонуєш. А якщо немає зв’язку і ніхто не відповідає, одразу починаєш хвилюватися», — розповів він.
За словами Дмитра, музика дає йому можливість на певний час опинитися в «іншому світі».
«Це допомагає забути про повсякденну рутину і про все, що відбувається у світі. Просто втекти на сцену або на репетицію, де єдине, про що ви говорите і що робите разом, — це музика», — пояснив він.
Зв’язок із Києвом не втратив
Дмитро продовжує підтримувати контакт зі своїми викладачами в Україні. Після того як дізнався про вступ до Оксфорда, він одразу написав кільком із них.
Особливо зраділа новині його викладачка з диригування в Києві.
Перед вступом українець успішно склав іспити A-level з математики, музичних технологій та музики. Уже в жовтні він має розпочати навчання в Лінкольнському коледжі Оксфордського університету.
Дмитро каже, що найбільше чекає можливості співати в університетських хорах, брати участь у музичних заходах і поглиблювати свої знання.
Водночас після пережитого він не береться далеко планувати майбутнє.
«Після всього, через що я пройшов, мені дуже складно говорити про майбутнє. Але я дуже хотів би й надалі працювати з чудовими людьми, писати, створювати й ділитися музикою з іншими», — додав Дмитро.