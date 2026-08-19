Від «Hello, my name is Dima» до Оксфорда: історія 19-річного українця у Великій Британії

Дмитро / © BBC

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Дев’ятнадцятирічний українець Дмитро вступив на музичний факультет Оксфордського університету через чотири роки після того, як приїхав до Великої Британії як біженець. Коли він опинився в країні у 15 років, то майже не володів англійською.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

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«Мені здавалося, що я сплю, що я все ще сплю. Це досі здається нереальним», — розповів Дмитро BBC Oxford про момент, коли дізнався про вступ.

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До Великої Британії він приїхав разом із матір’ю за програмою «Дім для України». В Оксфорді їх прийняла у своєму будинку подружня пара, яка допомогла родині адаптуватися до нового життя та вивчати англійську.

«Я виїхав з України й приїхав сюди, коли мені було 15 років. Я майже не говорив англійською і міг лише сказати: “Привіт, мене звати Діма”», — згадує хлопець.

Перший час у новому місті був непростим. За словами Дмитра, йому було важко звикнути до незнайомого середовища, однак значно полегшила адаптацію музика.

Музика допомогла почати нове життя

Дмитро займається вокалом і пише музику. За його словами, саме музичне середовище дозволило йому швидше знайти спільну мову з людьми.

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«Музика — це дивовижний світ, який об’єднує людей із різних країн. Навіть без знання мови зрозуміти це досить легко», — каже він.

Хлопець співає у хорі, займається композицією та працює з іншими музикантами. Для нього це стало не лише способом розвиватися, а й можливістю хоча б ненадовго відволіктися від війни в Україні.

Більша частина родини Дмитра досі живе у Києві, зокрема його батько та бабуся.

«Дуже важко, коли сім’я там, а ти тут, відірваний від них. Це вже стало частиною повсякденного життя: прокидаєшся, береш телефон, читаєш новини. Якщо щось сталося — телефонуєш. А якщо немає зв’язку і ніхто не відповідає, одразу починаєш хвилюватися», — розповів він.

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За словами Дмитра, музика дає йому можливість на певний час опинитися в «іншому світі».

«Це допомагає забути про повсякденну рутину і про все, що відбувається у світі. Просто втекти на сцену або на репетицію, де єдине, про що ви говорите і що робите разом, — це музика», — пояснив він.

Зв’язок із Києвом не втратив

Дмитро продовжує підтримувати контакт зі своїми викладачами в Україні. Після того як дізнався про вступ до Оксфорда, він одразу написав кільком із них.

Особливо зраділа новині його викладачка з диригування в Києві.

Перед вступом українець успішно склав іспити A-level з математики, музичних технологій та музики. Уже в жовтні він має розпочати навчання в Лінкольнському коледжі Оксфордського університету.

Дмитро каже, що найбільше чекає можливості співати в університетських хорах, брати участь у музичних заходах і поглиблювати свої знання.

Водночас після пережитого він не береться далеко планувати майбутнє.

«Після всього, через що я пройшов, мені дуже складно говорити про майбутнє. Але я дуже хотів би й надалі працювати з чудовими людьми, писати, створювати й ділитися музикою з іншими», — додав Дмитро.

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