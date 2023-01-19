Від "Київ за три дні" до оборони Росії: у Москві на дах будівлі Міноборони РФ встановили ППО (відео)

Будівля Міноборони Росії розташована орієнтовно за 2 км від Кремля.
У Москві на адміністративні будівлі почали встановлювати самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони.
Відповідні фото та відео поширюють у тг-каналах.
З опублікованих кадрів можна побачити, що серед адмінбудівель є приміщення Міністерства оборони Російської Федарації. На інших відео видно, як люди у військовій формі за допомогою крана затягують на дах російську техніку, найімовірніше, ЗРПК "Панцир-С1".
Додамо, будівля Міноборони Росії розташована орієнтовно за 2 км від Кремля.
Що відомо про "Панцир-С1"
Панцир-С1" - мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс виробництва Росії. Призначений для протиповітряної оборони найважливіших малорозмірних і точкових військових і промислових об'єктів, частин і з'єднань сухопутних військ, а також для посилення угрупувань ППО на малих і гранично малих висотах від масованих ударів засобів повітряного нападу із застосуванням високоточної зброї. 6 листопада 2012 року ЗРПК був принятий на озброєння ЗС РФ.
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