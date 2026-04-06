Від кого залежить початок Третьої світової війни: британський полковник назвав прізвище

Якщо водночас із ескалацією війни на Близькому Сході та у Європі розпочнеться конфлікт у Південно-Східній Азії, це буде означати початок Третьої світової війни. Тому важливими найближчим часом будуть дії лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Таку думку висловив полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем у коментарі «24 каналу».

«Ключовими є дії Сі Цзіньпіна у Південно-Східній Азії, початок дестабілізації у Південнокитайському та Східнокитайському морях. Особливо навколо Тайваню», — наголосив він.

За його словами, Сі Цзіньпін намагатиметься використати усе, що дозволить Китаю в економічному плані обійти Сполучені Штати, які зараз зазнають фінансових втрат через війну проти Ірану.

Філіп Інгрем вважає, що Китай буде посилювати свій вплив у Південно-Східній Азії насамперед дипломатичним шляхом. Але не виключено, що Сі Цзіньпін реалізує свою погрозу захопити Тайвань силою.

Експерт зауважив, що американський військовий потенціал під час операції проти Ірану суттєво виснажується.

«Якщо він [Сі Цзіньпін] наважиться [напасти на Тайвань], то саме тоді, коли США будуть найслабші політично, економічно та воєнно, тобто коли не зможуть відповісти. Тому у Сі Цзіньпіна є вікно для ухвалення рішення. За цим варто дуже уважно стежити. Якщо він все-таки піде на воєнне вторгнення, то ми опинимося в умовах третьої світової», — наголосив він.

Філіп Інгрем зазначив, що виникнення одразу кількох збройних конфліктів у різних частинах світу змусить усі країни дуже швидко переходити у режим тотальної війни.

«Світові економіки повинні будуть перейти від моделі, за якої вони виділяють додаткові засоби на підтримку тих, хто залучений до конфлікту, до моделі, за якої вся економіка зосереджується на тотальній війні», — пояснив британський експерт.

Нагадаємо, раніше почесний професор Букінгемського університету, історик Ентоні Гліз назвав три ключові ознаки того, що Третя світова війна вже розпочалася і триває вже роками.