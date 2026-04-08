Від квітів до "Шахедів": 4 сценарії нападу РФ, до яких готується Литва

Боєць Литовської стрілецької спілки

Реклама

Литва відпрацьовувала чотири можливі варіанти, якщо Росія атакуватиме країни Балтії.

Про це розповів командувач Литовської стрілецької спілки полковник Лінас Ідзеліс в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, коли розпався СРСР, у Литві відпрацьовували чотири сценарії того, як Росія може спробувати перемогти країни Балтії, можливо, спільно з білоруськими силами. На думку литовського офіцера, в разі війни Росії проти НАТО Білорусь не зможе залишатися осторонь.

Реклама

Перший сценарій

Лінас Ідзеліс вважає, що перший сценарій — це гібридна війна, яка була 2014 року в Україні в Криму. Там спочатку з’явилися бойовики, підтримувані ГРУ та спецпризначенцями, у формі без розпізнавальних знаків.

Другий сценарій

«Другим сценарієм, який ми вивчали під час навчань, була зміна свідомості місцевого населення через операції рефлексивного контролю. Кінцева мета полягає в тому, щоб російські танки зустрічали квітами, а не гранатометами», — каже Лінас Ідзеліс.

Він згадує, що після розвалу СРСР у Литві усі знали російську мову, дивилися російські фільми, а серед литовських військових багато хто слухав російську музику, як-от «Любе»…

«Потім ми зрозуміли, що так не можна, неправильно, але для багатьох уже було надто пізно. Дехто в Литві досі не розмовляє англійською, а російський контент залишається легкодоступним через YouTube та інші платформи навіть попри те, що Литва заборонила російські телеканали. Тож невелика частина литовців отруїлася російським контентом настільки, що не існує жодних "антибіотиків", які б їм допомогли», — зізнається офіцер.

Реклама

За його спостереженнями, попри те, що в Литві присутня російська етнічна меншина, найбільше «ватників» саме серед литовців, яким занадто сильно промили мізки.

Третій сценарій

Третій сценарій — енергетична блокада.

Саме тому Литва від’єдналася від російських електромереж та відмовилася від російських газу та нафти, зазначає полковник.

Четвертий сценарій

«Четвертий сценарій — це несподівана та швидка атака. Наприклад, кілька тисяч російських військовослужбовців у цивільному одязі вночі прибувають до Литви на цивільних авто. Це супроводжуватиметься приблизно 400 "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами десь о п’ятій годині ранку», — припускає Лінас Ідзеліс.

Реклама

Який сценарій найнебезпечніший

Цей сценарій він називає найнебезпечнішим як для Європи в цілому, так і для країн Балтії зокрема.

«Це дуже небезпечний варіант. Я не думаю, що будь-яка європейська країна готова до 500 безпілотників та ракет, націлених на їхні електростанції, лікарні, військові частини та штаби, парламенти чи президентські палаци — усі важливі цілі. За цим або одночасно може розпочатися повітряно-десантна операція, а потім конвенційний наступ за участі танків та БТРів», — зазначає литовський офіцер.

Реклама

