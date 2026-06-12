Від "Києва за три дні" до 500 тисяч вбитими: оглядач про крах Путіна у війні проти України

Володимир Путін / © Associated Press

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Повномасштабна війна Росії проти України вже перевищила за своєю тривалістю Першу світову війну. Цей беззаперечний факт став одним із головних свідчень повного краху стратегічних розрахунків російського диктатора Володимира Путіна. Однак, спроба знищити українську державність призвела до абсолютно протилежного результату.

Про це пише британський оглядач Чарльз Мур у своїй авторській публікації для The Telegraf.

Він зазначає, що запеклі бойові дії тривають уже 1569 днів. Попри те, що країна-агресорка наразі контролює близько 20% українських територій разом із Кримом, Москва не спромоглася досягти швидкої перемоги, на яку так сподівалися у Кремлі взимку 2022 року.

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Ціна цієї помилки для самої Росії виявилася катастрофічною. За даними, які оприлюднило іноземне видання, російська армія втратила від 350 до 500 тисяч військовослужбовців лише вбитими. При цьому кількість поранених окупантів та тих, хто назавжди вибув зі строю через каліцтва, може бути в кілька разів більшою. Водночас жодних суттєвих стратегічних успіхів за цей час загарбники так і не продемонстрували.

Іноземний журналіст нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення очільник Кремля свідомо маніпулював термінами, аби приховати справжні масштаби своїх загарбницьких амбіцій. Путін називав напад на Україну «спеціальною військовою операцією», оскільки фактично заперечував існування української ідентичності та очікував на миттєве падіння законної влади у Києві. Проте український спротив змусив російські війська вже за кілька тижнів ганебно відступити від української столиці.

Замість повного знищення української державності, російська агресія запустила зворотні процеси, згуртувавши суспільство навколо захисту власної землі.

«Путін випадково викував дух нації, яку прагнув знищити», — констатує оглядач.

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Окрему увагу у статті приділено стрімкому розвитку та модернізації Збройних сил України. Завдяки гнучкості та інноваційному підходу, Україна вирвалася в лідери у сфері розробки та застосування безпілотних технологій. Більшість дронів, які тримають у страху окупантів, виробляються безпосередньо всередині країни, а унікальний бойовий досвід українських воїнів уже активно вивчають оборонні відомства за кордоном.

Натомість у російській армії ситуація кардинально відрізняється через жорстку диктатуру всередині системи, де повністю відсутня ініціатива. Британський аналітик пояснює, що в Росії «Путін просто вбиває людей, які припустилися помилки», тому серед російського командування майже немає охочих ризикувати чи пропонувати новітні рішення.

Порівнюючи події Першої світової війни із нинішньою ситуацією на полі бою в Україні, Мур проводить чіткі історичні паралелі. У 1918 році західні союзники здобули перемогу над ворогом саме тому, що навчилися вести комплексну «війна всіх видів», забезпечивши собі повну технологічну перевагу. Наразі, за оцінками автора, світ спостерігає сучасний еквівалент тих подій.

«Україна об’єднує свої сухопутні та морські фланги, щоб зруйнувати стратегічну економічну базу Росії та її лінії постачання. Дрони знищують російські „засоби бою“, такі як паливовози та боєприпаси, далеко за лінією фронту. Чорноморський флот Росії затиснутий, а лінія фронту нейтралізована», — описує ситуацію оглядач.

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Аналітик підсумовує, що попри намагання російського диктатора повністю демонтувати систему європейської безпеки, яка створювалася понад 80 років тому, його плани руйнуються. І парадокс полягає в тому, що головним захисником та «рятівником» сучасної Європи зараз виступає саме Україна.

Війна Росії проти України — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

«Обов’язково кожного дня, і сьогодні, і наступні дні, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги», — наголосив він.

До слова, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

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