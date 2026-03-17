Від "Києва за три дні" до ударів по Уралу: один з посіпак Путіна раптово "прозрів"
Шойгу визнав вразливість тилових регіонів РФ перед українськими дронами.
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що через стрімкий розвиток українських дистанційних технологій жоден регіон Росії більше не може вважатися безпечним. Під час виїзної наради в Єкатеринбурзі він визнав, що динаміка вдосконалення та методи застосування безпілотників змінили ситуацію з безпекою навіть у глибокому тилу.
Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».
За словами Шойгу, раніше територія Уралу вважалася недосяжною для повітряних атак з боку України. Проте наразі регіон перебуває в зоні безпосередньої небезпеки. Він зауважив, що розвиток засобів ураження змушує переглянути заходи захисту стратегічних об’єктів, які раніше вважалися захищеними завдяки географічному розташуванню.
Шойгу підкреслив, що на Уралі зосереджена основа економічної безпеки та обороноздатності країни-агресора. Йдеться про підприємства оборонно-промислового комплексу, об’єкти енергетики, хімічної промисловості, а також найбільші нафтові й газові родовища. Крім того, регіон має розгалужену транспортну інфраструктуру, включно з великими залізничними вузлами та федеральними автошляхами.
«Виведення їх з ладу може завдати не лише значної економічної шкоди, а й дестабілізувати життєдіяльність великих агломерацій, порушити ланцюги постачань, зокрема ті, що мають критичне значення для забезпечення спеціальної воєнної операції», — заявив Шойгу.
Сили оборони «переносять» війну на територію Росії — останні новини
Нагадаємо, українські спецпризначенці атакували об’єкти росіян у Криму та на Запоріжжі. Вони знищили склади зі зброєю, системи ППО та центри, з яких керували ракетами.
Раніше ми писали, що в ніч проти 17 березня у Новогородській області Росії дрони атакували стратегічний авіаремонтний завод, який обслуговує літаки Повітряно-комічних сил країни-агресора.
Варто завуважити, що у Кремлі часто заявляли, що здатні захопити столицю України «за три дні». Тоді, в лютому 2022 року, величезні колони техніки йшли з усіх напрямків, опинившись за лічені кілометри від межі міста. Але плани ворога розбилися об неймовірний спротив воїнів і цивільних.