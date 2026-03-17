Від "Києва за три дні" до ударів по Уралу: один з посіпак Путіна раптово "прозрів"

Сергій Шойгу / © Associated Press

Реклама

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що через стрімкий розвиток українських дистанційних технологій жоден регіон Росії більше не може вважатися безпечним. Під час виїзної наради в Єкатеринбурзі він визнав, що динаміка вдосконалення та методи застосування безпілотників змінили ситуацію з безпекою навіть у глибокому тилу.

Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

За словами Шойгу, раніше територія Уралу вважалася недосяжною для повітряних атак з боку України. Проте наразі регіон перебуває в зоні безпосередньої небезпеки. Він зауважив, що розвиток засобів ураження змушує переглянути заходи захисту стратегічних об’єктів, які раніше вважалися захищеними завдяки географічному розташуванню.

Реклама

Шойгу підкреслив, що на Уралі зосереджена основа економічної безпеки та обороноздатності країни-агресора. Йдеться про підприємства оборонно-промислового комплексу, об’єкти енергетики, хімічної промисловості, а також найбільші нафтові й газові родовища. Крім того, регіон має розгалужену транспортну інфраструктуру, включно з великими залізничними вузлами та федеральними автошляхами.

«Виведення їх з ладу може завдати не лише значної економічної шкоди, а й дестабілізувати життєдіяльність великих агломерацій, порушити ланцюги постачань, зокрема ті, що мають критичне значення для забезпечення спеціальної воєнної операції», — заявив Шойгу.

Нагадаємо, українські спецпризначенці атакували об’єкти росіян у Криму та на Запоріжжі. Вони знищили склади зі зброєю, системи ППО та центри, з яких керували ракетами.

Раніше ми писали, що в ніч проти 17 березня у Новогородській області Росії дрони атакували стратегічний авіаремонтний завод, який обслуговує літаки Повітряно-комічних сил країни-агресора.

Реклама

Варто завуважити, що у Кремлі часто заявляли, що здатні захопити столицю України «за три дні». Тоді, в лютому 2022 року, величезні колони техніки йшли з усіх напрямків, опинившись за лічені кілометри від межі міста. Але плани ворога розбилися об неймовірний спротив воїнів і цивільних.