"Від лютого знімають стрес": Путіна непокоїть високий рівень алкоголізму в Кремлі

При цьому відповідні настанови Путін дав губернаторам з тих регіонів, у яких раніше не відслідковували підвищений рівень алкогольної залежності у населення.

Про це пише російське опозиційне видання "Медуза".

"До цього Путін ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю у Росії. Один із рідкісних коментарів на цю тему прозвучав у 2016 році, після того, як в Іркутську 77 жителів на смерть отруїлися "глодом". Путін у відповідь заявив, що "алкоголізація" справді "проблема" для Росії, проте додав, що, наприклад, у країнах Північної Європи п'ють точно не менше", - пише видання, зазначаючи, що твердження Путіна про алкоголізм у Європі не є правдою.

У виданні наголошують, що Путін порушив питання алкоголізму в РФ не просто так. Російський диктатор почав приділяти особливу увагу цій проблемі, тому що на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан "деяких людей із його ближнього кола".

"Люди від лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", - розповів "Медузі" неназваний співрозмовник.

Основна причина цього "стресу" пов'язана з реальними збитками, завданими Росії вторгненням та санкціями, — тоді як Путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають легко справлятися.

"Присіли [у лютому] на склянку. Хтось втягнувся", — пише видання з посиланням на анонімних співрозмовників. Мовляв, про плани розпочати повномасштабну війну в Україні серед російських чиновників не знав майже ніхто, тому перші місяці війни вони були розгублені і "не знали, що робити".

Однак Путіна ситуація з алкоголізмом серед вищих російських керівників почала турбувати через "дисципліну, яка кульгає".

"Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно та плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка", - йдеться в повідомленні.

Наразі про звільнення путінських прихвостнів не йдеться, однак ситуація може змінитися. Сам Путін, пишуть ЗМІ, зараз майже не п'є (на відміну від студентських років).

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