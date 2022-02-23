Від Наполеона до матрьошки: в усьому світі малюють карикатури на агресію Путіна на Донбасі

Від Наполеона до матрьошки: в усьому світі малюють карикатури на агресію Путіна на Донбасі

Малюнки художників з різних країн переважно викликають не сміх, а тривогу.

Агресія Росії проти України викликала не тільки санкції від світових держав та осуд з боку політиків в різних країнах світу. Вторгнення Путіна на Донбас стало причиною появи десятків не так веселих, як тривожних карикатур, які публікують в соцмережах.

ТСН.ua зібрав деякі найбільш влучні малюнки карикатуристів із різних країн.

Багато хто з авторів сатиричних малюнків використовує символи російської культури, щоб висміювати російського президента. Бельгійський художник Lectrr, наприклад, перетворив Путіна на матрьошку, щоб показати як працює "російська дипломатія".

Голландський художник Маартен Вольтерінк зобразив жах в очах українців через втрату територій та загрозу від Путіна.

Латвійський карикатурист Земгус Захаранс у підписі до малюнка зазначив, що Росія вбиває надію на мир, але її правитель вказує на Україну. “Це вони” — говорить надпис на ілюстрації.

Карикатуристи згадують також про довгий стіл, за яким Путін вів переговори, зокрема з французьким президентом Макроном. Як у казці про Піноккіо, у Путіна під час брехні на переговорах почав рости ніс. “Тепер зрозуміло для чого був потрібен аж такий стіл”, - зауважують в коментарях.

Словацький художник вважає, що Путін неправильно зрозумів походження назви Україна і вирішив “украяти” (відрізати) шматок території, ніби торт.

Венесуельський карикатурист Фернандо Пінілья висловив своє бачення поточної ситуації, зобразивши Путіна як символ смерті.

Французький художник Parameter Exogène припустив, що Путін страждає він комплексу Наполеона, зважаючи на його малий зріст.

Нагадаємо, у Німеччині під час карнавальної ходи планують пронести карикатурну фігуру Путіна.

Путін став героєм карнавалу в Німеччині

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