Від Наполеона до матрьошки: в усьому світі малюють карикатури на агресію Путіна на Донбасі

Малюнки художників з різних країн переважно викликають не сміх, а тривогу.
Агресія Росії проти України викликала не тільки санкції від світових держав та осуд з боку політиків в різних країнах світу. Вторгнення Путіна на Донбас стало причиною появи десятків не так веселих, як тривожних карикатур, які публікують в соцмережах.
ТСН.ua зібрав деякі найбільш влучні малюнки карикатуристів із різних країн.
Багато хто з авторів сатиричних малюнків використовує символи російської культури, щоб висміювати російського президента. Бельгійський художник Lectrr, наприклад, перетворив Путіна на матрьошку, щоб показати як працює "російська дипломатія".
#cartoon #oekraine #rusland #poetin (via https://t.co/8WGnk3Opbs) pic.twitter.com/0ihWeJckm4— lectrr (@lectrr) February 23, 2022
Голландський художник Маартен Вольтерінк зобразив жах в очах українців через втрату територій та загрозу від Путіна.
#UkraineRussiaCrisis #Donbass #Donetsk #Luhansk #Kyiv #Putin... @mwcartoons pic.twitter.com/gsWJaC9sKa— actualiteitjunk (@actualiteitjunk) February 22, 2022
Латвійський карикатурист Земгус Захаранс у підписі до малюнка зазначив, що Росія вбиває надію на мир, але її правитель вказує на Україну. “Це вони” — говорить надпис на ілюстрації.
‘It’s their fault!’ Today’s cartoon by @zemguszaharans. More cartoons: https://t.co/Oj6r8LQzys#Russia #Putin #Ukraine #peace #blame pic.twitter.com/dfZ0r4Bwqc— The Cartoon Movement (@cartoonmovement) February 23, 2022
Карикатуристи згадують також про довгий стіл, за яким Путін вів переговори, зокрема з французьким президентом Макроном. Як у казці про Піноккіо, у Путіна під час брехні на переговорах почав рости ніс. “Тепер зрозуміло для чого був потрібен аж такий стіл”, - зауважують в коментарях.
#Poetin #Rusland #Oekraïne...@lectrr pic.twitter.com/4uMNpg3Rf9— actualiteitjunk (@actualiteitjunk) February 22, 2022
Словацький художник вважає, що Путін неправильно зрозумів походження назви Україна і вирішив “украяти” (відрізати) шматок території, ніби торт.
Венесуельський карикатурист Фернандо Пінілья висловив своє бачення поточної ситуації, зобразивши Путіна як символ смерті.
#putin = peligro.— Fernando Pinilla (@FMPinilla) February 22, 2022
•#dibujolibre para @DLasAmericas
•#caricatura #Cartoon #Rusia #ucrania #usa #EEUU #politicalcartoon pic.twitter.com/tcHJfVVUQI
Французький художник Parameter Exogène припустив, що Путін страждає він комплексу Наполеона, зважаючи на його малий зріст.
Merci @cartoonmovement ! pic.twitter.com/rJJSghAI6h— PARAMETRE EXOGENE (@PExogene) February 22, 2022
Нагадаємо, у Німеччині під час карнавальної ходи планують пронести карикатурну фігуру Путіна.
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