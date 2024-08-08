Від нього йде небезпека: Байден не впевнений у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори

Байден дав перше інтервʼю після того, як зняв свою кандидатуру з виборів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не впевнений, що у разі поразки Дональда Трампа на виборах вдасться мирно передати владу.

Про це інформує CBS News.

Під час свого першого інтервʼю після того, як він зняв свою кандидатуру з виборів, Байден розповів про загрозу, яка йде від колишнього голови Білого дому Дональда Трампа.

На питання журналіста про те, чи впевнений Байден, що у січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, президент США відповів, що "ні".

"Якщо Трамп програє, я в цьому зовсім не впевнений. Він каже серйозно, всі ці слова про те, що "якщо ми програємо, буде кривава бійня, вибори доведеться вкрасти". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити у місцевих виконавчих округах, де люди підраховують голоси", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу.

Крім того, ми також інформували, що Трамп після обміну ув’язненими передав Путіну вітання.

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