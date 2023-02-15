Від нового Міжнародного фонду Україна отримає військову допомогу на 200 млн фунтів: що у переліку

Перший пакет включатиме артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також запасні частини для техніки, зокрема для танків.
Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія узгодили вміст першого пакету військової допомоги у межах багатомільйонного фінансування від Міжнародного фонду для України (МФУ).
Про це повідомили у британському Міністерстві оборони.
Перелічені країни разом з Ісландією та Литвою зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.
Вартість першого пакета допомоги становитиме понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $225 млн) та включатиме артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також запасні частини для техніки, зокрема для танків.
“Цей комплект обладнання забезпечить значний приріст боєздатності Збройних Сил України та підтримає їх здатність захищати свою країну”, - сказав з цього приводу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Перший пакет підтримки від МФУ отримав заявки від британських та міжнародних промислових постачальників, щоб задовольнити пріоритетні потреби України у летальному та нелетальному обладнанні. Понад 40 країн подали понад 1 500 пропозицій у 11 галузях.
Створення нового фонду в серпні минулого року ініціювала Британія. Фонд забезпечить стабільне надходження коштів не лише на закупівлю життєво необхідного нового озброєння, але й на технічне обслуговування та ремонт наявного, а також на навчання особового складу Збройних Сил України.
Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, країна може передати нам ракети Harpoon і Storm Shadow.
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