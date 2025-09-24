Ескалатор в ООН зупинився під Трампом: соцмережі вибухнули теоріями змови

Як зупинка ескалатора в ООН сколихнула Мережу / © Скріншот

У вівторок, під час прибуття до будівлі ООН, ескалатор раптово зупинився, щойно на нього ступили президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія. Цей інцидент спровокував хвилю конспірологічних версій у соціальних мережах.

Про це пише The New York Times.

На відео, яке швидко поширилося в інтернеті, видно, як ескалатор різко зупинився. Після паузи Меланія Трамп продовжила підійматися, тоді як президент, схоже, був здивований.

Дональд Трамп пізніше згадав цей інцидент під час свого виступу перед Генеральною Асамблеєю, заявивши: «Все, що я отримав від Організації Об’єднаних Націй, це ескалатор на шляху вгору, який зупинився прямо посередині».

Реакція та версії

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік пояснив, що зупинка, ймовірно, сталася через спрацювання механізму безпеки, який спрацьовує, щоб запобігти травмам. Він запевнив, що технік швидко відновив роботу ескалатора.

Однак, для адміністрації президента цей випадок став приводом для розслідування. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що «якщо хтось навмисно зупинив ескалатор, його потрібно негайно звільнити та розслідувати».

Інцидент викликав суперечливу реакцію: деякі ЗМІ назвали його потенційним актом саботажу, тоді як більшість інтернет-користувачів перетворили відео на джерело жартів і мемів. Прихильники теорій змови, зі свого боку, висловили підозру, що зупинка була навмисною.

Нагадаємо, Дональд Трамп перед виступом на Генеральній Асамблеї ООН зіткнувся з технічними проблемами: ескалатор і телесуфлер не працювали. На кадрах можна побачити, як під час підготовки до виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент США разом із першою леді Меланією мали підніматися сходами самотужки. За його словами, зламані ескалатор та телесуфлер стали несподіваною проблемою.

Також заявив, що російсько-українська війна мала бути «простою швидкою маленькою сутичкою» і завершитися «за три дні».

Раніше повідомлялося, біля Капітолію у Вашингтоні невідомі розмістили статую, яка зображує Дональда Трампа, що тримається за руку із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.