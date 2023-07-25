Від платежів до обміну повідомленнями: Маск хоче перетворити Twitter на "додаток для всього"

Власник платформи мікроблогів Twitter, американський мільярдер Ілон Маск пояснив, що його рішення змінити логотип Twitter на "Х" передусім матиме на меті перетворити Мережу на широку платформу для комунікацій і фінансових транзакцій.

Про це йдеться у повідомленні Маска у Twitter.

Ребрендинг Twitter означає, що Маск намагається перетворити викуплену за 44 мільярди доларів Мережу на "додаток для всього", що нагадує китайський WeChat. Це додаток, яким користується значна частина китайців, зокрема для платежів та обміну повідомленнями, а також для онлайн-фінансових послуг, як-от споживчі кредити.

Додаток поєднуватиме комунікації, мультимедіа та "можливість керувати всім вашим фінансовим світом".

Головна виконавча директорка Twitter Лінда Яккаріно заявила, що X включатиме функції фінтеху, як-от платежі та банківські операції.

"Доходи від реклами в Twitter впали вдвічі, як нещодавно написав Маск, а більший конкурент Meta Platforms цього місяця випустив прямого конкурента зі своїм додатком Threads. Ребрендинг Twitter у X привернув увагу до соціальної платформи, хоча, на думку медіаекспертів та аналітиків, це навряд чи компенсує втрату вартості бренду в мільярди доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в неділю, 23 липня, власник платформи мікроблогів Twitter, американський мільярдер Ілон Маск натякнув на вигляд нового логотипу, який замінить добре відому синю пташку.

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