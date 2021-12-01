Від початку кризи у Польщі загинуло семеро мігрантів, тіло ще одного - виявили в річці

Семеро з восьми загиблих померли на території Підляського відділу Прикордонної варти, тіло ще одного мігранта виявили у річці Буг.
На території Польщі від початку міграційної кризи польські служби зафіксували вісім випадків загибелі мігрантів.
Про це у середу, 1 грудня, повідомила речниця польської прикордонної охорони Ганна Михальська під час брифінгу.
"Таких людей було загалом вісім. У тому числі, одна людина, яка померла під час реанімаційних заходів біля лінії кордону під час її нелегального перетину. Цій людині була викликана група медичних рятувальників. На жаль, їй не вдалося допомогти", - сказала вона.
За словами Михальської, семеро з восьми загиблих померли на території Підляського відділу Прикордонної варти, тіло ще одного мігранта виявили у річці Буг.
Нагадаємо:
Олександр Лукашенко висловив готовність зупинити транзит енергоносіїв, якщо Польща закриє кордон у зв'язку з мігрантською кризою.
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