Від початку оголошення мобілізації Росію покинули 700 тисяч людей - ЗМІ

Скільки з тих, що поїхали з РФ, планують повернутися - невідомо.

Майже за 14 днів після оголошення очільником Кремля Володимиром Путіним про так звану "часткову" мобілізацію Росію покинули до 700 тис. осіб, 200 тис. з них поїхали до Казахстану.

Про це повідомив Forbes.

"Від початку мобілізації з Росії поїхало майже 1 млн осіб. Інший співрозмовник в адміністрації президента уточнив, що йдеться про 600 000 - 700 000 росіян. При цьому підрахувати, яку кількість тих, хто виїхав, залишають країну з туристичними цілями, не є можливим", - йдеться у джерелі із посиланням на співрозмовників у Кремлі та адміністрації.

Найвідоміша за довжиною черга з втікачів від мобілізації утворилася на пропускному пункті Верхній Ларс, що на російсько-грузинському кордоні. Там люди стояли у черзі по 4-5 днів, часто без їжі та води.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти розправилися з подружжям, яке підтримує Україну.

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