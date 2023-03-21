Від початку повномасштабної війни Китай продав Росії дронів на $12 млн – NYT

Часто дрони надходили до РФ через дрібних посередників та експортерів.

Від початку повномасштабної війни в Україні Китай продав Росії безпілотників та запчастин на суму понад 12 млн дол., що свідчить про "тиху співпрацю" між державами.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання уточнило, що загалом майже 70 експортерів з Китаю продали до Росії 26 різних марок безпілотників після початку російського повномасштабного вторгнення.

Йдеться про постачання продукції найвідомішого у світі виробника дронів DJI та низки менших компаній. Часто ці товари надходили до РФ через дрібних посередників та експортерів.

"Складні канали збуту та "розмиті" описи продуктів в експортних даних також ускладнюють остаточне визначення того, чи є компоненти США в китайських продуктах, що може бути порушенням американського експортного контролю", – йдеться у статті.

Автори матеріалу припускають, що офіційні продажі безпілотників до РФ можуть бути лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Москви країни. Йдеться про Казахстан, Пакистан і Білорусь.

Видання нагадало, що Міністерство торгівлі США 2020 року внесло компанію DJI до чорного списку. Тобто американським компаніям було заборонено продавати технології без прямого дозволу. Однак це мало вплинуло на домінування DJI у галузі. Так, за митними даними продукція компанії становила майже половину постачань китайських дронів до РФ.

Так, частина безпілотників була продана безпосередньо компанією DJI через її дочірню компанію iFlight Technolog.

Другим за величиною продаваним брендом був китайський виробник дронів Autel, який має дочірні компанії у США, Німеччині та Італії. Так, експортери продали дронів на майже 2 млн дол., разом з останньою відвантаженою в лютому 2023 року партією. Зазначається, що на своєму сайті Autel рекламує продаж продукції для поліції США.

Як розповів журналістам представник DJI, компанія не може знайти жодних даних про будь-які прямі продажі до РФ від 16 квітня 2022 року. У компанії також запевнили, що припинили всі постачання та операції в Росії та Україні від початку війни. У DJI додали, що мають чіткі протоколи, аби гарантувати, що компанія не порушує американські санкції.

Водночас компанія Autel заявила, що не знає про будь-які продажі до Росії та проводить відповідне внутрішнє розслідування.

Експерти галузі розповіли, що прямі продажі дронів експортерами з Китаю є лише частиною ширших зусиль Росії щодо закупівлі апаратів на сусідніх ринках, де їх можна придбати з полиць роздрібних магазинів.

Експерти також зазначили, що поповнення запасів навіть найпростіших БПЛА є важливим, як і, наприклад, придбання артилерійських снарядів і куль.

Нагадаємо, наприкінці лютого директор ЦРУ США Білл Бернс заявив, що Китай може передати Росії летальну зброю для війни проти України.

Проте станом на 20 березня ГУР Міноборони України наразі не зафіксувало жодного факту постачання Китаєм зброї до РФ, попри заяви в західній пресі.

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