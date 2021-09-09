Від початку року в Москві засудили понад 6 тисяч осіб за статтею про мітинги

Від початку року в Москві засудили понад 6 тисяч осіб за статтею про мітинги

Загалом московські суди розглянули 6 тисяч 727 таких справ.

У російській столиці за перших 6 місяців 2021 року за статтею про порушення порядку проведення мітингів і пікетів засудили понад шість тисяч осіб. Суди наклали штрафів на суму 900 тисяч доларів.

Про це повідомляє управління судового департаменту Москви.

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Зазначається, що тільки 45 справ призупинили. Ще 625 протоколів повернули в поліцію для усунення недоліків

90% з усіх розглянутих справ закінчилися обвинувальними постановами. Загальна сума штрафів, накладених на обвинувачених за статтею про мітинги, становила за пів року майже 66 мільйонів рублів (близько 900 тисяч доларів).

Нагадаємо:

У Росії внаслідок протестів 23 і 31 січня, які відбулися у багатьох містах країни на підтримку опозиціонера Олексія Навального, відкрили щонайменше 40 кримінальних справ . Провадження розслідують у 18 регіонах Росії.

. Провадження розслідують у 18 регіонах Росії. Литва, Латвія і Естонія виступили за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбувалися у Росії 23 січня.

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