Від початку війни країни ЄС прийняли 5,3 млн українських біженців: скільки з них вже повернулося до України

Від початку війни країни ЄС прийняли 5,3 млн українських біженців: скільки з них вже повернулося до України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багатьом українцям довелося покинути свої домівки, аби уберегти своє життя.

Зокрема, до країн ЄС поїхали 5,3 млн українців. А загальна кількість переміщених осіб, які приїхали до Євросоюзу, зокрема й не громадян України, становить 7 млн людей.

Про це свідчать дані прикордонної агенції ЄС Frontex. Вони охоплюють підрахунки від 25 по 31 травня.

Утім, українці вже поступово почали повертатися до України. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення до України повернулося 2,3 млн українців.

Фото: Frontex

Зазначається, що найбільше українців прийняли Польща та Румунія.

До речі, станом на 23 травня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вперше зменшилась. Загальна кількість нині оцінюється у 7,1 мільйона осіб, що на 11% менше, ніж із 3 травня.

Нагадаємо, від 1 червня українські біженці у Бельгії можуть обміняти готівкову гривню на євро. Повнолітні громадяни зі статусом українського біженця або ті, хто подав документи на його отримання, можуть конвертувати до 10 тисяч гривень готівкою.

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