Від початку війни в Україні російська армія запустила по цілях понад 1 200 ракет — Пентагон

Від початку війни в Україні російська армія запустила по цілях понад 1 200 ракет — Пентагон

У Міністерстві оборони США відзначають, що більшість арсеналу для ракетних ударів росіяни ще не використали.

Росія запустила уже понад 1200 ракет по об’єктах в Україні, але у Пентагоні вважають, що переважна більшість арсеналу ракет “земля-повітря” і крилатих ракет ще перебуває у розпорядженні збройних сил РФ.

Про це з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника з Міністерства оборони США у середу, 23 березня, повідомляє американський канал ABC News.

Незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні, чиновник зазначив, що “у них ще залишилося дуже багато”.

Високопоставлений офіцер сказав, що російські військові “найменше використовують крилаті ракети із запуском у повітрі”, але вони все ще мають “понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення". "Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності”, - зауважив він.

Окремо, представник Міністерства оборони США заявив, що Україна орієнтовно “наступного дня” отримає нові партії зброї, яку вони використовують “дуже ефективно”. Раніше такими словами він характеризував Javelins і Stingers.

"Ми вже збираємо запаси в Сполучених Штатах і готуємося відправити їх туди", - сказав чиновник.

Ця партія є частиною нових поставок зброї вартістю 800 мільйонів доларів, про які президент США Джо Байден оголосив минулого тижня після того, як президент України звернувся до американських законодавців.

Нагадаємо, Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги, які є частиною гуманітарної допомоги від країн ЄС.

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