Важливі зміни для українців за кордоном: чого очікувати від 1 вересня

Восени 2025 року українцям за кордоном слід очікувати на низку важливих змін.

Ці нововведення стосуватимуться правил в’їзду до країн ЄС, надання соціальної допомоги та зміни статусу біженців.

Про які зміни від 1 вересня слід знати українцям за кордоном читайте — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Посилений контроль на кордоні та призупинення соцвиплат у Польщі

Нещодавно, новий президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу громадянам з України.

Поправка до цього закону передбачала виплати на дітей (800+) і безплатне медичне страхування для непрацевлаштованих українців, а також тимчасовий захист, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

Це рішення може призвести до обмеження соцвиплат для окремих категорій біженців.

«Тож українці, які перебувають у Польщі очікують на нове рішення щодо їхнього статусу у цій країні», — розповів блогер Олександр Матвеєв.

Він переконаний, що тимчасовий захист для українців, який діє до 30 вересня 2025 року, буде продовжений.

Зокрема, Матвеєв зазначив, що така практика неодноразово прослідковувалася у Польщі.

«Це було і в попередні рази, коли Польща відтягувала, буквально за кілька днів до закінчення терміну. Цього разу це теж може бути. Цього разу це просто співпало із виборами нового президента. Ніхто не знає, що від нього чекати», — наголосив блогер.

Матвеєв радить тим, хто має намір залишатися в Польщі надовго (робочі моменти чи сімейні обставини — Ред.) виготовити карту побиту.

Водночас Польща посилила контроль на кордоні з Україною для тих, хто подорожую. Зокрема, на КПП «Медика» було встановлено модернізований комплекс для перевірки транспортних засобів.

Заступник міністра фінансів Польщі Марцін Лобода зазначив, що нове обладнання дозволяє митникам швидше та ефективніше боротися з контрабандою. Завдяки сучасним системам, які можуть одночасно оглядати кілька транспортних засобів, час очікування на кордоні може значно скоротитися.

Окрім того, від 31 жовтня припиняється масове розміщення українських біженців у колективних центрах. Відтак, скористатися правом на проживання та харчування у таких закладах могтимуть лише певні категорії людей:

пенсіонери, які отримують пенсію;

люди з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеня;

жінки віком від 60 років та чоловіки віком від 65;

багатодітні сім’ї.

Для цих категорій біженців передбачено компенсацію у розмірі 15 злотих на день, а інші біженці мають самостійно покривати витрати на житло.

Латвія посилила правила в’їзду для українців

Як наголосив Олександр Матвєєв, аналогічне запровадження щодо масового розміщення українських біженців хочуть зробити і в Латвії. Там також планують надавати житло тільки для вразливих категорій громадян.

Водночас з 1 вересня країна запроваджує правило, згідно з яким громадяни третіх країн, котрі не мають візи чи дозволу на проживання, повинні перед в’їздом до Латвії подавати певну інформацію про себе, своїх родичів та вказувати мету поїздки до Державної системи запобігання загрозам.

Як зазначають у МВС Латвії, нововведення стосується й українців.

Згідно з новими вимогами, всі мандрівники повинні подавати онлайн-анкету не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду до країни. Це правило стосується як звичайних поїздок, так і транзитних подорожей.

В анкеті слід вказати мету, терміни, маршрут і місце проживання. Також система буде запитувати інформацію про службу в державних органах чи участь у виборах.

Анкету можна подати лише особисто, підтвердження надходить автоматично на електронну пошту. Відсутність анкети може призвести до відмови у в’їзді або штрафу до 2000 євро. Перевірка даних можлива як на кордоні, так і всередині країни

Подати анкету можна на офіційному сайті eta.gov.lv.

Чехія припиняє фінансувати підтримку школярів з України

Від 1 вересня Чехія припиняє фінансувати підтримку українських дітей у школах, а також помічників з української мови та адаптаційні групи.

Також у період від 1 вересня по грудень 2025 року буде відкрито реєстрацію на отримання спеціального довгострокового дозволу на проживання для осіб, які відповідають визначеним критеріям. Як приклад, людина проживала безперервно у Чехії не менш ніж два роки.

Нідерланди згортають притулки для біженців

Від 4 вересня 2025 року Нідерланди припиняють надавати тимчасовий захист громадянам третіх країн. Проте це рішення не стосується українських громадян, наголосив Олександр Матвеєв.

За його словами, особи, яких воно стосується, мають чотири тижні, щоб залишити країну, якщо вони не подали заяву на інший дозвіл на проживання або апеляцію, при цьому зберігаючи всі свої права до рішення суду.

«Заморожуючий захід було запроваджено минулого року. Він обмежив також надання автоматичного колективного захисту українцям із певних регіонів України, які визнані безпечними для проживання — Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Черкаська, Чернівецька, Хмельницька, Кіровоградська області», — наголосив блогер та додав, що жителі цих областей одержують захист не автоматично, а індивідуально.

Німеччина планує скоротити допомогу для українських біженців

У Німеччині розглядають можливість обмежити надання соціальної допомоги біженцям з України.

Йдеться про скасування виплат Bürgergeld для українців, які вимушено залишили країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Згідно з новими правилами, біженці, які прибудуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року, не отримуватимуть допомогу Bürgergeld. Замість цього їм нараховуватимуться менші виплати згідно із законом як для шукачів притулку.

«Найімовірніше, закон буде ухвалений до кінця року. Якщо його підтримують, українці будуть отримувати допомогу на 100 євро менше» — зауважив Матвеєв.

Зокрема, він зазначив, що тим, хто вже перебуває в країні, загрожує скорочення допомоги на 30% на три місяці, якщо вони без поважних причин відмовлятимуться від запропонованої роботи.

Блогер зауважив, що законопроєкт продали на розгляд ще у серпні, однак це його наразі не ухвалили.

Додаткова перевірка на кордоні

Блогер Олександр Матвеєв також у своєму відеоролику наголосив, що від 12 жовтня в країнах Шенгенської зони запрацює електронна система EES для автоматичної реєстрації в’їздів та виїздів громадян, які не є членами ЄС.

Це означає, що іноземці з країн, які не входять до ЄС, в тому числі українці, проходитимуть додаткову перевірку на кордоні. Натомість не потрібно буде ставити печатки у паспорті.

Біометричні дані (фото, відбитки пальців) будуть заноситися до загальної бази даних, і лише після цього мандрівник зможе перетнути кордон. За відмову у наданні інформації у в’їзді буде відмовлено. Отримані дані діятимуть протягом трьох років, після чого їх потрібно буде оновити.

«Тобто, якщо один раз ви надали всю інформацію, яка від вас вимагалася, три роки вас просто будуть перевіряти по базі. А через три роки знову потрібно буде це оновити», — зазначив Олександр.

Раніше ТСН.ua писав про те, що країни Євросоюзу починають переглядати умови підтримки для українських біженців. Зокрема, деякі соціальні програми поступово згортаються, а правила перебування стають жорсткішими.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.