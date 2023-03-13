Від Путіна розбігаються колишні союзники: політолог розповів нюанси

Путіна начитався історичних наративів і розмріявся про відродження імперії, каже політолог.

Війна в Україні, ініційована російським керівництвом на чолі з диктатором Путіним, призвела до того, що країни-союзники Росії, які утворилися після розвалу Радянського Союзу в Середній Азії та на Кавказі, зараз різко відвертаються від Москви.

Про це розповів провідний вчений Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. І. Ф. Кураса, кандидат історичних наук, доктор політології Ярослав Гриневич в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, колишні країни, які раніше підтримували Росію, бачать, до чого може призвести війна проти України. Тож шукають інших союзників.

"Вони спираються на інші, більш, можливо, потужні держави й хочуть звільнитися, тому що окрім розрухи, окрім загибелі та окрім хаосу, це ні до чого не може призвести", — пояснив вчений.

Крім того, кандидат історичних наук акцентував, що в Росії роками одна людина часто вирішувала за 150 млн жителів — що їм робити. Це призвело до того, що в голові Путіна на основі читання історичних наративів "сформувалася ідея відродження імперії.

Утім, замість відновлення імперії в Росії почалися провали на всіх напрямках — економічному, військовому, політичному та ідеологічному.

Нагадаємо, доктор Міхал Богуш із Центру східних досліджень вважає, що Китай розраховує та чекає на розвиток війни в Україні, перш ніж ухвалити рішення про військову підтримку РФ. На його думку, якщо Росія почне швидко програвати, Китай не буде "інвестувати в цей проєкт". Втім, якщо росіянам вдасться зберегти свої територіальні здобутки, а тривала війна виснажить ресурси Заходу, китайці можуть вважати, що варто ризикнути і допомогти Путіну.

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