Від Путіна втекла наречена: колишній радянський розвідник розповів, як це сталося

У КДБ Путіну сказали що, у них заведено одружуватися, він знайшов собі медичку, було замовлено ресторан, а вона втекла напередодні розпису.

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років планував одружитися, але його наречена втекла з-під вінця.

Про це розповів колишній радянський розвідник-нелегал, який живе у Франції, письменник Сергій Жирнов в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "Гордон" Дмитру Гордону.

За інформацією Жирнова, насправді Путін – гомосексуал, але в Комітеті державної безпеки СРСР на нього тиснули і змушували одружуватися.

"Йому в кадрах КДБ у Ленінграді кажуть: "Слухай, Вово, узагалі-то в нас заведено одружуватися. Ось якщо хочеш зробити кар'єру, треба одружитися, мати дітей. Поки ходитимеш самітником, нікуди тебе не пошлемо", – розповів письменник.

За словами Жирнова, 99% співробітників КДБ зобов’язані були мати сім'ї. Бути неодруженими могли тільки розвідники-нелегали, яких посилали за кордон зі спеціальними завданнями – там вони одружувалися і легалізувалися.

"Йому кадебешники капають на мізки – і він знаходить собі якусь медичку, медсестру. Усе в них уже начебто складається, готові до розпису. А за радянських часів треба було піти в РАЦС, якийсь там місячний чи тримісячний строк (витримати)... І вона тікає з-під вінця. А там уже замовлено ресторан, там усі родичі (запрошені), там уже скільки бабок на цю справу вбухнуто... Але вона тікає напередодні. Ось що таке про нього вона дізналася?" – запитав ексКДБівець.

Про цей епізод є згадка у книжці "Від першої особи. Розмови з Володимиром Путіним", яка вийшла 2000 року.

Путін розповів, що це було його перше кохання і що укласти шлюб вони мали "роки за чотири до того, як він дійсно одружився" (весілля Путіна і Людмили Шкребньової відбулося в липні 1983 року, тобто з медсестрою він орієнтовно мав одружитися 1979-го). Президент країни-агресора стверджує, що вони розсталися через якісь інтриги і що саме він був ініціатором розриву.

"Я ухвалив це рішення. Ми вже подали заяву. Усе було зовсім готово. Батьки з обох боків усе закупили – обручки, там, костюм, сукню... Це було одне з найскладніших рішень у житті. Дуже було тяжко. Я мав вигляд останнього негідника. Але я вирішив, що краще все-таки зараз, ніж потім мучитися і їй, і мені", – розповів Путін, наголосивши, що не хоче детально говорити про цю історію.

У книжці також наведено слова друга Путіна, музиканта Сергія Ролдугіна (згодом він став заможною людиною, ЗМІ його називають "гаманцем Путіна") про цю медичку.

"Ця його дівчинка мені подобалася, добра дівчинка. Медичка, із сильним характером, була, знаєте, другом йому, чи що, жінкою, яка може піклуватися про нього. Тільки чи любила вона його? Я із цією дівчиною, здається, її теж Людою звали, у чудових стосунках був... Вона дбала про його здоров'я... Не просто: "Ах, любий, як ти почуваєшся?" Вона казала: "Так, у тебе, мені здається, шлунок болить..." Не знаю, що між ними сталося. Він нічого мені не розповідав. Сказав тільки, що все скінчилося", – згадував Ролдугін.

Нагадаємо, раніше Жирнов шокував заявою, що Володимир Путін - гомосексуал і мав стосунки з Дмитром Медведєвим.